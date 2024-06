Lückenkemper auch ohne Medaille zufrieden - Gold an Asher-Smith

Gina Lückenkemper kam im 100-Meter-Finale nur als Fünfte ins Ziel und war trotzdem zufrieden. Das Ziel bleiben die Olympischen Spiele.

Gina Lückenkemper hat die Verteidigung ihrer 100-m-Krone und auch die erhoffte EM-Medaille verpasst. Die Europameisterin von München kam im Showdown der europäischen Elite in Rom in 11,07 Sekunden als Fünfte ins Ziel. Gold sicherte sich die Britin Dina Asher-Smith (10,99) vor der Hallen-Vizeweltmeisterin Ewa Swoboda aus Polen. Bronze ging an die Italienerin Zaynab Dosso (beide 11,03).

"Ich bin mit dem fünften Platz dennoch völlig fein, weil das Niveau in Europa so dermaßen angezogen hat", sagte Lückenkemper in der ARD: "Der Hauptfokus liegt auf Paris, auf den Olympischen Spielen." Dort peilt sie die Finalteilnahme an.

Rebekka Haase (Wetzlar) war als Sechste ihres Halbfinals in 11,35 Sekunden im Halbfinale ausgeschieden. Lisa Mayer (Wetzlar) sagte ihren Start kurz vor dem Halbfinale wegen muskulärer Probleme ab, auch Jennifer Montag (Leverkusen) war nach Schwierigkeiten beim Aufwärmen nicht dabei.

Die einzige deutsche Sprinterin, die mehr als einmal Europameisterin über 100 m wurde, bleibt Marlies Göhr, die 1978, 1982 und 1986 dreimal in Serie triumphierte. Bis 2010 fanden die Europameisterschaften im Vier-Jahres-Rhythmus statt.