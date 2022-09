Lübecks Daube: "Wir können uns auf unsere Qualitäten verlassen"

Der VfB Lübeck bleibt auch nach dem vergangenen Wochenende als einziges Team der Regionalliga Nord ungeschlagen. Zuletzt musste aber auch der Primus Punkte abgeben, bewies allerdings Moral.

Der VfB Lübeck ist zwar in den Spielen gegen die Nachwuchsmannschaften des Hamburger SV und des FC St. Pauli zuletzt nicht über ein 1:1 hinausgekommen. In beiden Duellen aber waren die Lübecker in Rückstand geraten und haben ihre Erfolgsserie dennoch auf neun Spiele ohne Niederlage ausgebaut.

Sowohl am Donnerstag bei der U 21 des HSV, als auch am Sonntag im Heimspiel gegen Paulis U 23 war unverkennbar, dass den Lübeckern nichts geschenkt wird, die Elf von Trainer Lukas Pfeiffer aber über Nehmerqualitäten verfügt. Englische Wochen, zwei Spiele in knapp drei Tagen, hoch motivierte Gegner, die mit resoluter und disziplinierter Defensivarbeit den VfB aus dem Rhythmus zu bringen versuchen - nichts davon hat dazu geführt, dass der Titelfavorit eingeknickt ist. Vielmehr sendete der VfB in beiden Spielen ein klares Signal an die Konkurrenz: "Wir geben nicht klein bei."

Mattis Daube, der am Donnerstag den späten Ausgleich erzielt hatte, brachte es auf den Punkt: "Wir können uns auf unsere Qualitäten verlassen: Wenn es spielerisch nicht klappt, finden wir andere Lösungen", hatte der 24-Jährige nach seinem Joker-Tor gesagt. Gemeint war damit, dass bisweilen auch Standards oder die Brechstange zum Erfolg führen und zudem, dass die Breite im Kader stimmt. Auch gegen den Pauli-Nachwuchs wechselte Pfeiffer mit Kimmo Hovi den Ausgleichstorschützen ein.

Es spricht für die gute körperliche Verfassung und das große Selbstvertrauen der Lübecker, dass in den Schlussphasen Punkte noch erzwungen wurden.

Gegen St. Pauli lief bereits die erste Minute der Nachspielzeit, als Florian Egerer den eingewechselten Marius Hauptmann schickte und Hovi dessen Flanke zum 1:1 ins Netz köpfte. Es war das erste Saisontor des Finnen - und ein weiterer VfB-Treffer mit Signalwirkung.