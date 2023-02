Lübecker Derby: Eine gefühlte Niederlage für den VfB

Im Stadtderby nimmt Primus VfB gegen Phönix zu früh den Fuß vom Gas. Nicht zum ersten Mal. Der Coach ist nach dem 1:1 genervt.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORD Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Wer sich am Freitagabend nach dem 144. Lübecker Stadtderby bei den Protagonisten umhörte, bekam den Eindruck, dass der 1. FC Phönix das Duell gegen Spitzenreiter VfB vor 5151 Anhängern an der Lohmühle gewonnen hatten. Die Partie endete aber 1:1. "Das ist einfach geil, wir können sehr zufrieden sein", freute sich Phönix-Angreifer und Ausgleichstorschütze Haris Hyseni (30). "Ich bin unfassbar stolz auf die Mannschaft, es ist nicht selbstverständlich, dass man hier so ein Spiel abliefert", wirkte sein Trainer Oliver Zapel beinahe schon euphorisch.

Im Lager der Grün-Weißen war die Stimmung derweil getrübt: "Wir sind nicht zufrieden", betonte VfB-Coach Lukas Pfeiffer. Routinier Mirko Boland (35) sprach zwar von einem gerechten Ausgang, "das Ergebnis ist aber trotzdem enttäuschend". Kapitän Tommy Grupe gestand: "Es fühlt sich nicht so an, als hätten wir etwas geholt, sondern als hätten wir etwas hergegeben."

Dass sich die Gastgeber wie die Verlierer und die Gäste wie die Gewinner fühlten, lag daran, dass der VfB seiner Favoritenrolle zunächst gerecht zu werden schien, die 1:0-Pausenführung aber nach einer Leistungssteigerung des 1. FC Phönix im zweiten Abschnitt noch verspielt hatte. "Wir haben einfach zu früh den Fuß vom Gas genommen", ärgerte sich Boland auch angesichts der Tatsache, dass dem Liga-Primus Ähnliches bereits im vergangenen Heimspiel am 11. Februar gegen den VfV 06 Hildesheim (2:1) passierte, dies aber noch folgenlos geblieben war. Pfeiffer wird seine Mannschaft ein weiteres Mal ins Gebet nehmen müssen. "Dann war es das aber hoffentlich", sagte der 32-Jährige genervt.

Für Phönix fühlte sich das 1:1 wie ein Sieg an. IMAGO/Lobeca

Dass sich seine Elf früh im Spiel ihrer Sache ziemlich sicher war, dürfte auch daran gelegen haben, dass der Stadtrivale zuvor den Eindruck vermittelt hatte, chancenlos zu sein. "Wenn wir auf der Lohmühle etwas holen, wäre das schon eine Sensation", hatte Zapel im Vorfeld der Partie erstaunlich zurückhaltende Worte gewählt. Wenn es der Versuch war, den Gegner einzulullen, dürfte diese Taktik aufgegangen sein. Pfeiffer hatte den Tabellenführer zwar auf einen heißen Tanz vorbereitet. Nach der Führung durch Manuel Farrona Pulido (34.) und weiteren guten Chancen kurz vor und kurz nach der Pause, die der VfB nicht zur Entscheidung nutzen konnte, schienen die Gastgeber den Derbysieg aber bereits verbucht zu haben.

"Wir hatten alles im Griff, haben dann aber den Faden verloren. Dieses Unentschieden fühlt sich wie eine Niederlage an", ärgerte sich VfB-Abwehrspieler Morten Rüdiger, während der Gegner ausgelassen den einen Punkt an der Lohmühle wie einen Auswärtssieg feierte.