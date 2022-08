Lübeck zieht nach - Emden kommt unter die Räder - Norderstedt stoppt Bremer Lauf

Am Sonntag spielte der VfB Lübeck gegen Holstein Kiel II. Mit einem knappen Erfolg blieben die Kicker von der Lohmühle in Schlagdistanz zu Spitzenreiter Flensburg. Aufsteiger Kickers Emden hingegen zahlte erneut Lehrgeld beim HSV II, während Eintracht Norderstedt gegen den Bremer SV seine Standard-Gefährlichkeit unter Beweis stellte.

Im Titelkampf zog am Sonntagnachmittag der VfB Lübeck nach, der damit weiterhin ungeschlagen bleibt. Gegen Holstein Kiel II tat sich die Pfeiffer-Truppe aber durchaus schwer. Die Gäste gingen nach einem schön vorgetragenen Angriff über Awuku, der in der Mitte Nienhoff bediente, bereits nach nur drei Minuten an der Lohmühle in Führung. Lübeck antwortete aber umgehend - mit einem Doppelschlag. Facklam staubte nach Hauptmann-Pfostenschuss zunächst ab (6.), wenige Zeit später schob Drinkuth nach sehenswerter Einzelleistung zur Lübecker Führung ein (15.). Kiel verdaute den Rückstand gut, spielte weiter nach vorne. Allerdings fehlte den jungen Störchen in ihren Offensivaktionen das letzte Quäntchen, um zum Erfolg zu kommen. Halbzeit zwei verlief chancenarm. Es blieb beim knappen VfB-Erfolg.

Erneut Lehrgeld galt es für die Kickers Emden zu zahlen. Beim Hamburger SV II wurde der Aufsteiger in den ersten Minuten regelgerecht überrollt und lag nach Toren von Beleme (8., 16.), Seifert (13.) und Sohn (19.) nach nicht einmal 20 Minuten 0:4 hinten. Zwar verkürzte Eilerts zwischenzeitlich auf 1:4 (33.), gefährden konnte die Emmerling-Elf den Nachwuchs der Rothosen freilich nicht mehr. Spätestens nach Gelb-Roter Karte von N'Diaye (62.) war der Sack zu. In Überzahl legte der HSV noch Treffer fünf und sechs nach. Beleme schnürte dabei den Dreierpack (71.). Für den 6:1-Endstand sorgte Sanne in der Nachspielzeit vom Punkt.

Besser machte es in der vergangenen Woche Mitaufsteiger Bremer SV - am Sonntag gab es bei Eintracht Norderstedt nach zuletzt zwei Siegen allerdings auch für die Kicker vom Panzenberg nichts zu holen. Zur Pause lag der BSV bereits 0:2 im Hintertreffen nach zwei Kopfballtoren von Lüneburg (14.) und Hoppe (30.). Beide Male bereitete Kummerfeld per Freistoßflanke vor. Chancenlos waren die Bremer aber keineswegs. Oft fehlte die Präzision im Abschluss oder Eintracht-Keeper Huxsohl stand einem Treffer im Weg. Ähnlich sah auch der zweite Durchgang aus. Aus dem Spiel wurde der Gastgeber selten gefährlich, traf aber erneut nach einem Standard zur Entscheidung. Sauermilch agierte plump gegen Hoppe - die Folge: Elfmeter und Tor durch Saad (55.). Ebenfalls vom Punkt fiel der einzige Treffer der Gäste, nachdem Brendel der Ball an den Arm gesprungen war. Kurkiewicz verwandelte sicher (76.). Für den Endstand sorgte erneut Saad, der einen Konter sehenswert zum 4:1 abschloss (80.). Bremens Gröger sah in der 90. Minute nach einer Notbremse gegen den durchgebrochenen Brüning noch Rot.

Havelse setzt Negativlauf fort

Besserung erhoffte sich der TSV Havelse nach mageren fünf Punkten aus fünf Spielen. Am Samstag hatte der Drittliga-Absteiger mit dem zweitplatzierten VfV Hildesheim ein dickes Brett zu bohren, ein zu dickes, wie sich herausstellen sollte. Ein Fehler im Spielaufbau brockte dem TSV den frühen Rückstand ein. Göttel zog ab und traf für Hildesheim. Allerdings war Havelse im weiteren Verlauf das stärkere Team, Schleef traf kurz vor der Pause mit einem Freistoß den Pfosten und Jaeschke scheiterte in der 66. Minute mit einem Elfmeter an VfV-Torwart Brandt. Der Favorit hatte mit einer weiteren Hypothek zu kämpfen, Kalinowski bekam nach einem Foulspiel Gelb-Rot (71.). Hildesheim musste jetzt kämpfen und schaffte es auch, den Dreier einzufahren. Die Domstadtelf eroberte sich so wieder Platz zwei zurück.

Anders als Havelse gelang Teutonia Ottensen am Samstag ein Befreiungsschlag. Die hochgehandelten Hamburger empfingen den SV Werder Bremen II, der mit drei Siegen am Stück anreiste. Half dem Werder-Nachwuchs am Samstag wenig, Lukowicz erzielte in der 15. Minute die Führung für Ottensen. Vorher waren die Nullfünfer aber mit dem Pfosten im Bunde. Ebenfalls brenzlig wurde es für die Heimelf in Minute 24, als Jesgarzewski auf der Linie klären musste. Coordes verfehlte kurz vor der Pause das leere Bremer Tor, das hätte das 2:0 sein müssen. Stattdessen kam Werder nach weiteren vergebenen Ottenser Chancen in der 78. Minute zum Ausgleich durch Reincke. Das letzte Wort hatte dann aber doch der Gastgeber, nach einen Konter war Steinwender in der 87. Minute durch, und diesmal stimmte auch der Abschluss, 2:1, was kurz darauf auch das Endergebnis war. Jetzt dürfen sich die Mannen von Trainer David Bergner auf das Pokal-Spiel gegen RB Leipzig am Dienstag freuen.

Flensburg legt vor

Der SC Weiche Flensburg hat am Freitagabend seine Tabellenführung erfolgreich verteidigt und den 1. FC Phönix Lübeck mit 2:0 geschlagen. Nach torloser erster Hälfte, in der die Gastgeber ihre zahlreichen Chancen noch nicht nutzen konnten, brachte Kramer sein Team nach einem Eckball mit dem Kopf in Führung (58.). Anschließend wurde Phönix stärker und kam selbst nun vermehrt zu Abschlüssen. Ihre rund 20-minütige Drangphase zum Ende des Spiels konnten die Gäste aber nicht zum Ausgleich nutzen. Weiche-Keeper Heim und der Pfosten verhinderten einen Treffer. Kurz vor Abpfiff traf der eingewechselte Kurzbach nach einem fatalen Lübecker Einwurf, der Flensburg eine Vier-gegen-eins-Überzahl-Situation ermöglichte, zum Endstand (89.).

Eine bittere Niederlage kassierte die U 23 des FC St. Pauli. Bitter, weil die Ostermann-Elf nach einer Viertelstunde bereits 2:0 führte. Müller bugsierte nach sechs Minuten eine Imsak-Hereingabe über die Linie. Neun Minuten später konterte die Zweitliga-Reserve, wieder war Müller der Abnehmer im Zentrum. Anschließend verloren die Gäste jedoch den Faden und Atlas Delmenhorst kam nach Foul an Touray durch Ferfelis' Elfmeter zum Anschluss (22.). Dem nicht genug, vertändelten die Braun-Weißen im Spielaufbau sechs Minuten später auch noch den Ball. Touray spritzte dazwischen und versenkte die Murmel links oben im Tor. Roggow und Borrero hatten weitere Chancen für die Gäste, ließen diese aber ungenutzt, weshalb es mit einem Remis in die Kabinen ging.

Verlief der Beginn der zweiten Hälfte noch größtenteils ausgeglichen, übernahmen Atlas spätesten in der Schlussphase das Kommando. Joker Schindler belohnte seine Mannschaft für starke Minuten mit dem 3:2 nach einem Umschaltmoment (81.). Azadzoy hatte in der Nachspielzeit gar noch den vierten Treffer auf dem Fuß, scheiterte aber an Peitzmeier. Danach war Feierabend. "Wir haben ein gutes Auswärtsspiel hingelegt, in der ersten Hälfte deutlich besser als dann nach der Pause", analysierte Coach Elard Ostermann nach der Partie. "Am Ende ist es eine unnötige Niederlage, weil wir den Gegner nach der Führung zu schnell zurück ins Spiel haben kommen lassen."

Auch der zweiten Profi-Reserve, Hannover 96 II, die am Freitagabend im Einsatz war, gelang nichts Zählbares. Vor allem die Schlussminuten beim SSV Jeddeloh II dürften ganz und gar nicht nach dem Geschmack von H96 verlaufen sein. Zunächst besorgte Andrijanic in der 86. Minute nach einem Konter und Querpass über rechts die erneute Führung für die Gastgeber, ehe Evina in der Nachspielzeit noch unnötigerweise mit der Ampelkarte vom Feld flog. Davor hatte Hahn die Heimelf vom Punkt in Führung gebracht (55.). Das 1:0 konnte Friedrich aber innerhalb von wenigen Minuten noch zwischenzeitlich egalisieren (58.).

Angespannt bleibt die Lage weiterhin bei BW Lohne. Auch am 6. Spieltag konnte der Aufsteiger nichts Zählbares verbuchen, ließ dazu noch einen Handelfmeter, den Westerhoff parierte, liegen. So war mehr als der Anschluss zum 1:2 (90.+4) von Janssen nach einem Konter gegen den SV Drochtersen/Assel nicht drin. Der macht es sich derweil durch die Treffer von Steffens (28.) und Sobotta (52.) in der Spitzengruppe gemütlich.