Lübeck verpflichtet Behrens mit großen Erwartungen

Hanno Behrens ist zurück im deutschen Fußball. In der kommenden Saison spielt der Routinier für den VfB Lübeck in der 3. Liga.

Beim Drittliga-Rückkehrer Lübeck erhält Hanno Behrens einen Zweijahresvertrag. Der 33-Jährige bringt die geballte Erfahrung von 30 Bundesliga, 210 Zweitliga- und 67 Drittliga-Partien, die er für Darmstadt, Nürnberg und Rostock absolviert hat, mit in die Hansestadt. "Mit ihm gewinnen wir einen hervorragenden Spieler für unsere Mannschaft, der viele Komponenten in sich vereint, die uns in der kommenden Saison sehr dabei helfen werden, unsere sportlichen Ziele zu erreichen", wird VfB-Sportvorstand Sebastian Harms in einer Klubmitteilung zitiert.

Die Vorzüge des Neuzugangs beschreibt er so: "Er kann alle Rollen im zentralen Mittelfeld, insbesondere als offensiv ausgerichteter Achter, sehr gut ausfüllen. Er ist körperlich robust, läuferisch stark, verfügt über ein gutes Zweikampfverhalten und Kopfballspiel und ist darüber hinaus neben seinem hervorragenden Passspiel und seiner starken Spielübersicht auch selber sehr torgefährlich." Zudem, so Harms weiter, erhoffe man sich mit Behrens' die Verpflichtung eines Führungsspielers.

Behrens freut sich auf die Rückkehr

Behrens, der aus dem Luftlinie rund 70 Kilometer von Lübeck entfernten Elmshorn stammt, stand zuletzt beim indonesischen Erstligisten Persija Jakarta unter Vertrag, hat diesen aber aufgelöst. Nun freut er sich auf seine Rückkehr in die Heimat: "Im VfB sehe ich einen Verein mit viel Potenzial, der auf jeden Fall bereit ist, den nächsten Schritt zu machen. Für mich als Norddeutscher ist es ein schönes Ziel, dabei mitzuhelfen, diese Mannschaft im Profifußball zu etablieren, wo der VfB auch hingehört."