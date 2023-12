Lübeck stellt am Donnerstagmittag neuen Trainer vor

Der VfB hat einen neuen Cheftrainer gefunden: Die Hanseaten stellen diesen am Donnerstagmittags auf einer Pressekonferenz vor. Um wen es sich handelt, ist allerdings noch offen.

Der VfB Lübeck ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden. Am Donnerstagmittag (14.30 Uhr) wird der Drittligist den Nachfolger für den entlassenen Aufstiegstrainer Lukas Pfeiffer vorstellen. Der Name des neuen Coaches ist derweil noch nicht bekannt.

Dafür aber dessen Profil. "Wir brauchen eine ganz starke Führungspersönlichkeit, die in der Lage ist, diese Gruppe zu führen und zu leiten, die in der Lage ist, Spieler, die nicht mehr 18 oder 19 sind, zu ihren besten Leistungen auf dem Platz bekommen", hatte Sportvorstand Sebastian Harms schon nach der Entlassung von Pfeiffer erläutert.

Des Weiteren soll der Trainer schon "Erfahrungen auf diesem Niveau" gesammelt haben.

Pflichtspiel-Debüt gegen Mannheim

In den zwei letzten Partien des Jahres hatte Co-Trainer Bastian Reinhardt interimsweise die Mannschaft übernommen. Unter dem 48-Jährigen gelang nach der Niederlage in Essen (0:1) am 19. Dezember mit einem 2:1 in Sandhausen der erhoffte Befreiungsschlag. Da Reinhardt aber die UEFA-Pro-Lizenz fehlt, war er von Beginn an nicht als Dauerlösung eingeplant.

Der neue Cheftrainer der Lübecker soll erstmals am 2. Januar mit dem Team beim Trainingsauftakt nach der Winterpause auf dem Platz stehen. Sein Pflichtspiel-Debüt an der Seitenlinie gibt er dann am 20. Januar im Heimspiel gegen Waldhof Mannheim - es ist gleich eine enorm wichtige Partie. Die drei Punkte entfernten Mannheimer haben den ersten Nichtabstiegsplatz inne.