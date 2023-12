Lübeck reagiert auf den Negativlauf: Pfeiffer muss gehen

Der VfB Lübeck hat auf die anhaltende Negativserie reagiert und Aufstiegstrainer Lukas Pfeiffer am Montag beurlaubt.

Das 0:4 in Ingolstadt hallt nach beim VfB Lübeck. Der Drittligist hat sich am Monntag von Trainer Lukas Pfeiffer getrennt, wie der Verein mitteilte. "Ich bedauere sehr, dass es zu dieser Entscheidung kommen musste und möchte Lukas zunächst für seine hervorragende Arbeit in den letzten Jahren danken", erklärte Sebastian Harms.

"In unserer Situation müssen wir uns immer wieder überprüfen und sind inzwischen überzeugt, dass die Mannschaft jetzt neue Impulse benötigt, die nur durch eine Veränderung auf der Trainerposition zu erreichen sind", begründete der VfB-Sportvorstand. "Insofern ist eine Trennung für den Verein zum jetzigen Zeitpunkt der notwendige Schritt."

Der Aufsteiger hatte nach einem ordentlichen Start mit sechs Punkten bei einem Sieg und drei Unentschieden in den ersten vier Spielen immer mehr den Faden verloren und konnte bislang insgesamt auch nur zwei Dreier einfahren. Lediglich 14 Zähler stehen nach 18 Spielen auf der Habenseite, vom rettenden Ufer hat sich Lübeck ein ganzes Stück entfernt. Pfeiffer war aufgrund des Misserfolgs angezählt, nun muss er gehen.

Pfeiffer war beim VfB zunächst Co-Trainer gewesen von Rolf Landerl beim letzten Gastspiel der Lübecker in der Drittklassigkeit 2020/21. Nach dem Abstieg hatte er dann aber Landerl, der fünf Jahre verantwortlich zeichnete, als Chefcoach beerbt.

Jüngster Coach der Liga

In der vergangenen Saison hat Pfeiffer den VfB in der Regionalliga Nord auf Platz eins geführt, die Marzipanstädter kehrten damit nach zwei Jahren Absenz in die 3. Liga zurück. Dort setzte der VfB auf viel Erfahrung im Kader, auf der Trainerbank allerdings fand sich mit Pfeiffer der jüngste Coach der Liga wieder. Zudem hatte der 32-Jährige nicht die für den Profifußball nötige Fußballlehrer-Lizenz, es gab entsprechende Sanktionen des DFB, die die VfB-Verantwortlichen aber auf sich nahmen.