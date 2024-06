Lübeck krallt sich Eichede-Goalgetter Wahl

Morten Wahl heißt der erste Neuzugang des VfB Lübeck. An der Lohmühle hat der 24-jährige einen Einjahresvertrag unterschrieben. "Morten ist ein Spieler aus dem Norden, der erst spät den Schritt in Richtung leistungsorientierten Fußball gefunden hat", sagt Sportvorstand Sebastian Harms. "Dies macht ihn besonders spannend, da wir davon überzeugt sind, dass er noch großes Potential zur Weiterentwicklung hat." Seit 2018 spielt der großgewachsene Stürmer bei den Herren des SV Eichede, in den vergangenen beiden Spielzeiten machte er mit 37 Treffern in 64 Oberliga-Spielen auf sich aufmerksam.