Ludwigspark statt Kaiserlinde: Elversberger Heim-Debüt steigt in Saarbrücken

Nach dem Durchmarsch in die 2. Bundesliga muss die SV Elversberg ihr Stadion an der Kaiserlinde massiv umbauen. Zur Heim-Premiere am zweiten Spieltag ist die Arena jedoch noch nicht einsatzbereit, weswegen der Aufsteiger nun seine Ausweichstätte bekannt gab.

Nach dem Durchmarsch in die 2. Bundesliga baut die SV Elversberg derzeit nicht nur fleißig an einem schlagkräftigen Kader für die kommende Spielzeit, sondern auch am eigenen Zuhause: Bereits wenige Tage nach dem feststehenden Aufstieg begannen in der heimischen Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde die Umbauarbeiten, um den DFL-Auflagen für den Spielbetrieb in der 2. Liga gerecht zu werden.

Die West- und Nordbereiche des Stadions "sind bereits für weitere Maßnahmen vorbereitet", wie die Elversberger in einer Pressemitteilung am Donnerstag bekannt gaben. Übergangsweise werden in den kommenden Tagen Stahlrohrtribünen aufgebaut, auf dem benachbarten Kunstrasenplatz wird ein provisorisches Containerdorf mit Mannschafts- und Medienbereichen eingerichtet, wie die SVE weiter erklärte.

Gute Erinnerungen an das Ausweichstadion Ludwigspark

"Da die Finalisierung der Maßnahmen inklusive der notwendigen Abnahmen bis zum Saisonstart aktuell noch nicht garantiert werden können, wird die SVE nach gemeinsamer Abstimmung mit der DFL für ihr erstes Saison-Heimspiel ein Ausweichstadion nutzen", berichten die Saarländer, die beim Lokalrivalen und Ligakonkurrenten aus der vergangenen Saison Unterschlupf finden: Nach dem Auftakt in Hannover eine Woche zuvor bestreiten die Elversberger das erste Heimspiel der Spielzeit 2023/24 gegen Hansa Rostock am Samstag, 5. August (13 Uhr, LIVE! bei kicker), im Ludwigsparkstadion des 1. FC Saarbrücken.

An dieses dürften die Elversberger derweil gute Erinnerungen haben: Sowohl beim 4:0-Erfolg in der 3. Liga im Februar als auch beim 3:2 nach Verlängerung im saarländischen Pokalfinale Anfang Juni setzte sich die Elf von Trainer Horst Steffen beim Nachbarn in Saarbrücken durch.

Rückkehr an die Kaiserlinde im August geplant - Vollständiger Umbau bis 2025

Derzeit geht der Klub davon aus, dass sowohl die folgenden Liga-Heimspiele als auch die Erstrundenpartie im DFB-Pokal gegen Mainz 05 am 12. August (18 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder an der heimischen Kaiserlinde stattfinden können. Voraussetzung dafür ist jedoch eine finale Bestätigung durch die DFL, nachdem die Baumaßnahmen abgeschlossen und offiziell abgenommen wurden.

Bereits vor einigen Wochen hat sich die traditionsreiche Spielstätte der Elversberger in eine Großbaustelle verwandelt. Durch den Umbau soll das Stadion unter anderem auf die von der DFL vorgeschriebene Kapazität von 15.000 Plätzen ausgebaut werden. Nach den derzeitigen Plänen soll der schrittweise Umbau im Jahr 2025 abgeschlossen werden.