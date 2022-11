Hertha BSC siegt mit 5:0, sorgt sich aber um Lee

Den 5:0-Testspielsieg beim Oberligisten Ludwigsfelder FC hat Hertha BSC am Samstag teuer bezahlt. Ein Trio schied verletzt aus.

Für Rechtsverteidiger Peter Pekarik (Pferdekuss) war vor knapp 2500 Zuschauern im Ludwigsfelder Waldstadion bereits nach 22 Minuten Feierabend. Ihn ersetzte Marton Dardai, der sich links in der Viererabwehr einreihte. Deyovaisio Zeefuik, bis dahin linker Außenverteidiger, rückte nach rechts - und musste wegen eines Schlages auf den Fuß, den er bereits im ersten Durchgang kassiert hatte, nach 55 Minuten das Feld räumen. Für ihn kam der bereits ausgewechselte Suat Serdar zurück auf den Platz.

Der dritte und womöglich langwierigste Ausfall: Der zur Halbzeit eingewechselte Dong-Jun Lee verletzte sich kurz vor Spielende in einem Zweikampf am linken Knöchel und verließ nach kurzer Behandlungspause humpelnd und mit bandagiertem Sprunggelenk den Platz - für den im Januar gekommenen Südkoreaner der nächste Rückschlag.

Vor seinem Ausscheiden hatte Lee über den rechten Flügel viel Schwung gebracht, neben seinem Treffer (50.) allerdings mehrere Großchancen vergeben und einen an Wilfried Kanga verursachten Foulelfmeter verschossen (85.). Die weiteren Tore für die im 4-3-3 agierenden Berliner erzielten Derry Scherhant (16.), Chidera Ejuke (34.), Marco Richter (42.) und Kanga (52.).

Trainer Sandro Schwarz war bis auf die mangelhafte Chancenverwertung mit dem Auftritt seines Teams zufrieden: "Wir haben uns gut bewegt und hatten viele Situationen im letzten Drittel und viele Tiefenläufe. Das war der Schwerpunkt in dieser Trainingswoche." Ein Extralob bekam der auf der Zehn aufgebotene Richter: "Marco war sehr fleißig und hat sich in den Zwischenräumen gut bewegt, auch schon letzte Woche beim Turnier in Klagenfurt."

Viele fehlen verletzungsbedingt - Zwei Tests warten noch

Neben WM-Fahrer Oliver Christensen (Dänemark) fehlten in Ludwigsfelde etliche Profis aus Verletzungsgründen. Dodi Lukebakio und Jonjoe Kenny pausierten wegen muskulärer Probleme. Zudem waren wie schon in der Trainingswoche Kapitän Marvin Plattenhardt, Maximilian Mittelstädt (beide Adduktoren), Myziane Maolida, Kevin-Prince Boateng (beide Knie), Jean-Paul Boetius (Muskelverletzung im Oberschenkel), Stevan Jovetic (muskuläre Probleme), Jessic Ngankam (nach Muskelfaserriss im Oberschenkel) und der langzeitverletzte Kelian Nsona (Knie) nicht dabei.

Vor dem Urlaubsantritt am 8. Dezember absolviert Hertha noch zwei weitere Testspiele: am 2. Dezember bei Hannover 96 und am 7. Dezember gegen Eintracht Braunschweig.

Herthas Aufstellung:

Ernst - Pekarik (22. Dardai), Uremovic (46. Rogel), Kempf, Zeefuik (55. Serdar) - Tousart (46. Sunjic), Serdar (46. Darida) - Richter - Scherhant, Selke (46. Kanga), Ejuke (46. Lee)