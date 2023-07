Ludwigsburg verstärkt sich mit "vielseitigem Verteidiger" Childs

Der vierte Neuzugang der MHP Riesen Ludwigsburg steht fest: Aus Dänemark wechselt der 24 Jahre alte Power Forward Elijah Childs in die BBL.

Wie der Verein am Freitag mitteilte, hat Childs einen Einjahresvertrag beim Play-off-Halbfinalisten der Vorsaison unterschrieben. Der US-Amerikaner kommt vom dänischen Double-Gewinner Bakken Bears aus Aarhus, den Ludwigsburg in der vergangenen Champions-League-Saison zweimal besiegt hatte. Zuvor stand er beim italienischen Zweitligisten Pallacanestro Trapani unter Vertrag, seine erste Profi-Station nach vier Jahren am College.

Childs spielt erst seit seinem 14. Lebensjahr Basketball, damals war er bereits 1,98 m groß und hatte zuvor auf Football und Baseball gesetzt. Mit jetzt 2,01 m gehörte er in der vergangenen Saison mit durchschnittlich 7,5 Rebounds zu den Top Ten der Champions League.

Insgesamt legte er in 45 Liga- und Champions-League-Partien im Schnitt 13 Punkte, 6,5 Rebounds und 1,7 Assists auf und überzeugte die Ludwigsburger besonders in der Defense. "Elijah Childs ist ein sehr vielseitiger Verteidiger, der bei uns sowohl die Fünf als auch die Vier wird spielen können", erklärte Head Coach Josh King.

"Er bringt viel Energie und Athletik ins Spiel und kann zudem auch am offensiven Ende viele Dinge beitragen - sein Wurf aus der Mitteldistanz ist gut, auch von der Drei-Punkt-Linie kann er Gefahr ausstrahlen", beschrieb King die Vorzüge des vierten Neuzugangs der Riesen. Genau wie die weiteren Neuen Desure Buie, Jayvon Graves und Deion Hammond verfügt Childs über Profi-Erfahrung in Europa, ist mit Mitte 20 aber auch noch entwicklungsfähig.