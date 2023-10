Ludwigsburg verstärkt sich mit Melson

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben Silas Melson unter Vertrag genommen. Der US-Amerikaner kommt vom türkischen Erstligisten Petkim Spor zu den Schwaben.

Melson ist die erste von vier möglichen Nachverpflichtung der laufenden Saison und hat bei den Riesen bis zum kommenden Sommer unterschrieben. Der 27-Jährige stand zuletzt bei Petkim Spor unter Vertrag, war bei den Türken allerdings wegen eines Achillessehnenrisses lange ausgefallen. Die Verletzung, wegen der der 1,93 Meter große Guard in Izmir nahezu die gesamte Saison verpasste hatte, ist ausgeheilt - nachdem die medizinische Abteilung von MHP grünes Licht gab, stand der Verpflichtung Melsons nichts mehr im Wege.

"Er ist ein europäisch sehr erfahrener Spieler, der auch bereits in der Basketball Champions League und auf anderen, höheren Leveln aktiv war", äußert sich Ludwigsburgs Cheftrainer Josh King auf der vereinseigenen Website über den US-Amerikaner und auch zu seiner Erwartungshaltung: "Er weiß, was es benötigt, um in Europa ein Gewinner zu sein."

King: "Gibt uns Qualität und Tiefe"

Sein Potenzial hatte Melson zuvor schon in Lavrio (Griechenland), Be’er Scheva (Israel), Dschidda (al-Ahli / Katar), Kouvola (Finnland), Hasselt (Limburg / Belgien), Tallin (Kalev / Estland) verdeutlicht. King ist davon überzeugt, dass er dieses nun auch in Ludwigsburg wird entfalten können. "Er gibt uns Qualität und Tiefe auf beiden Guard-Positionen, kann die Eins, die Zwei und, wenn wir klein spielen, auch die Drei spielen."