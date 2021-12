Ludwigsburg, Ulm und Oldenburg verlieren allesamt

International gab es für die deutschen Teams am Dienstag nichts zu holen. Ulm hat im Eurocup knapp in Bursaspor verloren. Oldenburg bei Besiktas eine Pleite und Ludwigsburg verlor gegen das ukrainische Team BC Prometey.

Der Gruppensieger MHP Riesen Ludwigsburg hat die Vorrunde der Champions-League mit einer Niederlage beendet. Gegen das ukrainische Team Prometey Kamianske zogen die Baden-Württemberger am Dienstagabend mit 60:71 (34:31) den Kürzeren. Schon vor dem Abschlussspieltag stand der Bundesligist aber als Sieger der Gruppe A fest. Mit vier Siegen aus sechs Spielen zog er direkt in die Runde der besten 16 Mannschaften ein.

Vor dem Seitenwechsel unterstrichen die Ludwigsburger auf heimischem Parkett noch ihre Ansprüche. Nur beim 0:2 gerieten sie in Rückstand, doch im dritten Viertel steigerten sich die Gäste und legten vor (36:40/24.). Die Ludwigsburger taten sich nun deutlich schwerer und vergaben zu viele Würfe. Auch in der Schlussphase konnten sie das Spiel nicht mehr drehen. Ludwigsburgs Justin Simon und Gäste-Schütze Chris Dowe waren mit jeweils 17 Punkten die besten Werfer der Partie.

Ulm verliert trotz 20:0-Lauf

Ratiopharm Ulm hat im Eurocup eine Niederlage kassiert. Nach wettbewerbsübergreifend fünf Siegen nacheinander verlor der Bundesligist am Dienstagabend bei Frutti Extra Bursaspor mit 66:68 (32:36). In der Gruppe B haben die Ulmer eine Bilanz von 4:4-Siegen vorzuweisen. Die besten Werfer der Partie waren Allerik Freeman und Derek Needham mit jeweils 20 Punkten, bei Ulm war Jaron Blossomgame mit 16 Punkten am treffsichersten.

In den vergangenen Eurocup-Spielen überzeugten die Baden-Württemberger mit starken Offensivleistungen, doch in der Türkei taten sie sich in der Anfangsphase besonders schwer (12:19/10.). Ein 20:0-Lauf half, um nach 25 Minuten mit 43:36 in Führung zu gehen. Bursaspor fand aber immer wieder Lösungen und setzte sich am Ende durch, weil die Ulmer im letzten Angriff in keine gute Wurfsituation mehr kamen.

Bursaspor Basketbol/Türkei - ratiopharm Ulm 68:66 (36:32)

Beste Werfer für Bursaspor: Freeman (20), Needham (20)

Beste Werfer für Ulm: Blossomgame (16), Felicio (12)

Zuschauer: 1105