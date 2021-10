Ludwigsburg siegt in der Ukraine - Bayreuth dreistellig - Crailsheimer Debüterfolg

Am Mittwoch waren drei Bundesligisten international im Einsatz. Die Ludwigsburger Riesen eröffneten siegreich in der Champions League bei BC Prometey (Ukraine), medi Bayreuth kam im FIBA Europe Cup in Kapfenberg zum Kantersieg, die Crailsheim Merlins gewannen in Aarhus.

Zu Gast im Heimatland des Trainers Raoul Korner: Bayreuth um Basti Doreth (Nr. 10). imago images/GEPA pictures