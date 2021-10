Ludwigsburg schlägt Tenerife - Ulm unterliegt in Bologna

Vier Bundesligisten waren am Mittwoch auf europäischer Ebene aktiv. Die Ludwigsburger Riesen bezwangen in der Champions League Lenovo Tenerife, ratiopharm Ulm verlor im Eurocup bei Virtus Bologna.

Die MHP Riesen Ludwigsburg bleiben in der Champions League ungeschlagen. Daheim gewannen sie am Mittwochabend souverän gegen Lenovo Tenerife aus Spanien mit 80:69 (43:31). In der Gruppe A behauptet Ludwigsburg dadurch den ersten Platz.

Die Baden-Württemberger gaben nur das dritte Viertel ab (15:21). Zudem konnten sie sich auf Tremmell Darden (16 Punkte) und Jonathan Bähre, der von der Bank kam und 15 Punkte auflegte, verlassen. Insgesamt trafen aber fünf Spieler der Hausherren zweistellig. Auch die Gäste hatten bis zum Auftritt in der MHP-Arena noch kein Spiel verloren. In Ludwigsburg leisteten sie sich aber 18 Ballverluste und waren auch unter den Brettern zu nachlässig.

Ulm gibt "Virtus das Momentum zurück"

ratiopharm Ulm wartet im Eurocup weiter auf den ersten Sieg. Nach der 79:86-Niederlage zum Auftakt gegen Buducnost Podgorica verlor der Bundesligist auch am Mittwochabend bei Virtus Bologna mit 76:87 (44:40). Bester Werfer der Partie war Mouhammadou Jaiteh mit 20 Punkten. Bei den Süddeutschen war Semaj Christon mit 14 Punkten am erfolgreichsten.

Die Ulmer fanden zunächst gut ins Spiel und hatten nach den ersten zehn Minuten die Nase vorn (28:23). Die Hausherren berappelten sich aber und brachten die Baden-Württemberger mehr und mehr aus dem Rhythmus. Besonders nach dem Seitenwechsel verlor Ulm den Anschluss. Das dritte Viertel ging mit 22:10 an die erfahrenen Italiener.

"Wir haben Virtus das Momentum zurückgegeben und zu oft den Ball verloren", sagte Gäste-Coach Jaka Lakovic. Im Schlussabschnitt schaffte es seine Mannschaft nicht mehr, den Anschluss noch einmal herzustellen.