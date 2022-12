Ludwigsburg lässt Crailsheim keine Chance und steht im Top Four

An diesem Wochenende geht in der BBL der Pokal über die Bühne. Das erste Viertelfinale war eine klare Sache, Ludwigsburg siegte deutlich in Crailsheim und zog ins Top Four ein.

Ludwigsburgs Prentiss Hubb (re.) im Duell mit Crailsheims Myles Stephens. IMAGO/Eibner