Ludwigsburg gewinnt Verfolgerduell mit Ulm

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben das Verfolgerduell mit ratiopharm Ulm gewonnen und sich vorerst in der Tabelle auf Platz zwei der Basketball-Bundesliga vorgeschoben.

Die Mannschaft von Trainer John Patrick bezwang am Samstagabend Ulm mit 74:61 (33:27) und hat nun eine Bilanz von 20:8 Siegen. Der FC Bayern München (19:7) kann mit einem Erfolg am Sonntag in Gießen allerdings wieder vorbeiziehen. Ulm (18:8) bleibt Vierter. Justin Simon traf für Ludwigsburg mit 19 Punkten am besten.

Die Hakro Merlins Crailsheim (13:13) hofft als Neunter weiter auf die Playoff-Teilnahme. Gegen die MLP Academics Heidelberg siegten die Gastgeber dank einer starken zweiten Halbzeit 87:72 (34:42). Jaren Lewis überzeugten bei Crailsheim mit 30 Punkten.

Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machten s.Oliver Würzburg (11:17) und die EWE Baskets Oldenburg (11:18). Würzburg gewann mit 83:77 (42:50) bei medi Bayreuth, während Oldenburg das Niedersachsen-Duell mit den Löwen Braunschweig 90:76 (46:44) für sich entscheiden konnten. Beide Clubs haben vier Erfolge mehr als Gießen auf Platz 17.

medi Bayreuth - s.Oliver Würzburg 77:83 (19:19,31:23,13:22,14:19)

Punkte medi Bayreuth: Thornton 19, Sajus 17, Anim 15, Allen 13, Seiferth 7, Doreth 3, Joesaar 3

s. Oliver Würzburg: Buford 17, Moller 11, Stanic 11, Hunt 9, Parodi 9, Hoffmann 8, Rodriguez 8, Abu 4, Albus 3, Callison 3

Zuschauer: 2684

Hakro Merlins Crailsheim - MLP Academics Heidelberg 87:72 (17:22,17:20,25:18,28:12)

Punkte Hakro Merlins Crailsheim: Lewis 30, Stuckey 14, Caffey 12, Bleck 8, Harris 8, Lasisi 7, Aririguzoh 4, Gudmundsson 4

MLP Academics Heidelberg: Geist 17, Ugrai 14, Chapman 13, Lowery 11, Ely 8, Ky. Anderson 3, Friederici 2, Heyden 2, Würzner 2

Zuschauer: 2121

MHP Riesen Ludwigsburg - ratiopharm Ulm 74:61 (18:12,15:15,22:18,19:16)

Punkte MHP Riesen Ludwigsburg: Simon 19, Hulls 14, Happ 11, Alkins 10, Woodard 10, Radebaugh 8, Bartolo 2

ratiopharm Ulm: Thornwell 19, Christon 13, Klepeisz 9, Blossomgame 8, Bretzel 4, Herkenhoff 4, Jallow 4

Zuschauer: 2914

EWE Baskets Oldenburg - Löwen Braunschweig 90:76 (22:22,24:22,26:18,18:14)

Punkte EWE Baskets Oldenburg: Odiase 20, Holyfield 16, Heidegger 13, Paulding 10, Pressey 9, Herrera 8, Lynch 8, Hundt 3, Pjanic 3

Löwen Braunschweig: Peterka 18, Krämer 17, N. Tischler 9, Brown 7, Klassen 7, Sehnal 7, Turudic 7, B. Tischler 2, Zagars 2

Zuschauer: 5147