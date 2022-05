Ludwigsburger beenden Champions League auf Platz drei

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben die Saison in der Champions League als Dritter abgeschlossen.

Beim Final Four in Bilbao gewann der Basketball-Bundesligist am Sonntagabend das Spiel um Platz drei gegen Hapoel Holon aus Israel klar mit 88:68 (42:29). Im Halbfinale am Freitag hatten die Ludwigsburger gegen den spanischen Club Baxi Manresa mit 55:63 (35:35) verloren und damit den Einzug ins Finale verpasst. Gegen Holon war Justin Simon mit 27 Punkten bester Werfer im Team von Trainer John Patrick.

Für die Riesen ist es der größte internationale Erfolg der Klubgeschichte - 2018 waren die Ludwigsburger schon einmal im Final Four der Champions League, wurden damals aber nur Vierter.

Am Abend (20 Uhr) steigt noch das rein spanische Finale zwischen Manresa und Lenovo Teneriffa, der Sieger erhält eine Million Euro Prämie.

MHP Riesen Ludwigsburg - Hapoel Holon/Israel 88:68 (42:29)

Beste Werfer Ludwigsburg: Simon (27), Hulls (15), Cotton (13), Radebaugh (11)

Holon: McGee (14), Bourdillon (12), Ragland (11)