Ludwigsburg: Ex-NBA-Profi Garrett kommt - Johnson fällt durch den Medizincheck

Kurz nach dem Trainingsauftakt hat sich Markell Johnson von den MHP Riesen Ludwigsburg verabschieden müssen. Der Basketball-Bundesligist konnte die Lücke aber schnell schließen.

Johnson war bei den Schwaben eigentlich eingeplant. Doch nachdem der US-Amerikaner schon den Trainingsauftakt verpasst hatte, weil einige Testergebnisse des obligatorischen Medizinchecks nicht vorlagen, steht nun fest: Der 23-jährige Guard wird überhaupt nicht für die Ludwigsburger spielen, da er die medizinischen Untersuchungen nicht bestanden hat.

Doch nur innerhalb weniger Stunden konnten die Riesen Ersatz beschaffen. Billy Garrett bringt NBA-Erfahrung mit in die Barockstadt. Der 1,98 Meter große Guard stammt aus Chicago und absolvierte 2019 vier Partien für die New York Knicks. Nach Stationen in Frankreich und Griechenland gewann er 2021 mit den Lakeland Magic die G-League. Zuletzt lief er in Polen auf und wird nun in die BBL wechseln.

"Billy gibt unserem Backcourt weitere Tiefe", wird Ludwigsburgs Coach Josh King in einer Mitteilung zitiert. "Er ist ein vielseitiger, großer Guard, der letztes Jahr in Polen eine großartige Saison gespielt hat. Er ist in der Lage, die Positionen 1-3 spielen zu können. Damit bringt er genau die Vielseitigkeit mit, nach der wir gesucht haben. Auf dem Feld kann er sehr viele Aufgaben übernehmen und unser Team besser machen."