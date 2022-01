Ludwigsburg dreht nach der Pause auf - Ulm ganz locker

Am Samstagabend haben sich in der BBL zwei Favoriten durchgesetzt: Ludwigsburg und Ulm ließen nichts anbrennen. Zuvor zeigte Göttingen die richtige Reaktion auf die Niederlagen zuletzt.

Göttingen spielt eine gute Saison, ging zuletzt allerdings gegen Braunschweig und unter der Woche in Bayreuth zweimal in Folge als Verlierer vom Feld. Die richtige Antwort auf diese kleine Negativserie gaben die "Veilchen" am Samstag in Gießen. Wirklich in Gefahr geriet der Sieg eigentlich nie. Seit Anfang des zweiten Viertels lagen die Gäste, bei denen Kamar Baldwin mit 31 Punkten überragte, in Führung und siegten am Ende mit 87:76. Für die 46ers, die auf dem vorletzten Platz stehen, bereits die achte Niederlage in Serie in der BBL.

Ludwigsburg dreht nach der Pause auf

Bayreuth hätte am Samstagabend einen wichtigen Schritt in Richtung Play-off-Plätze machen können - doch daraus wurde nichts. Zwar hielt medi in Ludwigsburg im ersten Durchgang sehr gut mit und lag nach 20 Minuten auch mit 43:39 in Führung, doch nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren die Schlagzahl. Scharfschütze Jordan Hulls nahm die Begegnung in die Hand und führte sein Team zunächst an.

Am Ende war es eine sehr ausgeglichene Riesen-Mannschaft, die die Partie drehte und im zweiten Durchgang davonzog. Vier Spieler der Hausherren punkteten zweifach. Am Ende stand ein klarer 87:67-Erfolg der Ludwigsburger auf der Anzeigetafel. Nach der Niederlage gegen Ulm also genau die richtige Antwort.

Start-Ziel-Sieg der Ulmer

Apropos Ulm, ratiopharm war zeitgleich auch im Einsatz. Beim MBC nahmen die Gäste das Heft in die Hand und führten im ersten Viertel schon mit 18 Punkten. Auch wenn die Hausherren aus Weißenfels sich streckenweise aufbäumten, ließ Ulm nichts anbrennen und gewann mit 89:75. Jaron Blossomgame stach mit 22 Punkten heraus.

Gießen 46ers - BG Göttingen 76:87 (20:23,20:22,20:21,16:21)

Punkte Gießen 46ers: Mccullum 26, Koch 17, Jalon Demarco 8, Omot 7, Ky. Anderson 5, Fayne II 5, Kraushaar 5, Begue 3

BG Göttingen: Baldwin 31, Toolson 18, Brown 14, Kamp 9, Mönninghoff 6, Roberson 6, Hartwich 3

Zuschauer: 170

MHP Riesen Ludwigsburg - medi Bayreuth 87:67 (20:17,19:26,26:11,22:13)

Punkte MHP Riesen Ludwigsburg: Darden 19, Radebaugh 19, Hulls 16, Bartolo 15, Simon 8, Alkins 4, Johannes Patrick 3, Woodard 3

Punkte medi Bayreuth: Allen 15, Sajus 14, Anim 10, Joesaar 10, Thornton 9, Sanders 5, Jalalpoor 2, Wells 2

Zuschauer: 500

Synt. MBC Weißenfels - ratiopharm Ulm 75:89 (17:29,23:22,16:22,19:16)

Punkte Synt. MBC Weißenfels: Mushidi 16, Coffey 13, Morris 13, Upshaw 11, Rebic 10, Yakhchali 8, Rapieque 2, Richter 2

ratiopharm Ulm: Blossomgame 22, Felicio 13, Herkenhoff 11, Jallow 11, Zugic 10, Christon 7, Thornwell 7, Günther 3, Klepeisz 3, Krimmer 2

Zuschauer: 750