Ludwig vor Beachvolleyball-WM: "Nicht mehr so verkopft"

Rechtzeitig vor der Beachvolleyball-WM scheinen sich Laura Ludwig und ihre neue Partnerin Louisa Lippmann gefunden zu haben. Beim Duo hat es "Klick gemacht".

Vom 6. bis zum 15. Oktober findet die Beachvolleyball-WM in Mexiko statt. Dort geht es für vier deutsche Teams (drei bei den Damen, eins bei den Herren) unter anderem auch um einen Startplatz bei den Olympischen Spielen in Paris.

Laura Ludwig ist bereits Olympiasiegerin. 2016 in Rio holte sie mit ihrer damaligen Partnerin Kira Walkenhorst Gold. Sieben Jahre und zwei Babypausen später hat die 37-Jährige mit Louisa Lippmann eine neue Partnerin an ihrer Seite. Mit der ehemaligen Hallenspielerin und fünfmaligen Volleyballerin des Jahres bildet Ludwig seit November 2022 ein Duo.

Entwicklungsschritte und ein "Riesen-Meilenstein"

Ein Duo, das langsam "ein gewissen Vertrauen in das, was wir machen" bekommt, sagte Ludwig gegenüber dem SID. Eine konkrete Zielsetzung wollte die vielseitige Spielerin für die anstehende WM allerdings nicht nennen. Die Entwicklung stehe weiterhin im Vordergrund.

Fortschritte sind allerdings schon jetzt zu sehen. Der dritte Platz bei der EM vor zwei Monaten in Wien war ein "Riesen-Meilenstein", wie Lippmann in der ZDF-Dokuserie "Laura & Louisa - Road to Paris" erklärte. Und auch Ludwig bekräftigte: "Aus der Bronzemedaille haben wir Überzeugung und Bestätigung rausgezogen."

Frisch mit Champagner geduscht: Laura Ludwig. IMAGO/Eibner Europa

"Das erste Mal Klick gemacht" habe es beim Challenge-Turnier in Edmonton. Im Juli war das Duo bis ins Viertelfinale vorgedrungen. "Dort hat es schon angefangen, dass wir nicht mehr so verkopft, sondern mit mehr Überzeugung ins Spiel gegangen sind," so Ludwig.

Auch ihre Partnerin müsse "nicht mehr so viel Gehirnschmalz vergeben, was überhaupt auf dem Beachvolleyball-Platz passieren muss". Die Abläufe spielen sich also immer mehr ein zwischen den beiden. "Utopisch" nannte es Ludwig, "wenn wir von Anfang an Gas gegeben hätten".

Auftakt gegen Japan

Dieser "Entwicklungsprozess" soll nun möglichst auch bei der Weltmeisterschaft fortgesetzt werden. Ihr erstes Match bestreiten Ludwig und Lippmann um 0.30 Uhr deutscher Zeit am 7. Oktober gegen die Japanerinnen Ishii/Mizoe.

Außerdem sind in Mexiko bei den Frauen mit Svenja Müller und Cinja Tillmann auch die WM-Dritten des vergangenen Jahres dabei sowie Karla Borger/Sandra Ittlinger. Bei den Herren starten die deutschen Meister Nils Ehlers/Clemens Wickler.

Dass es neben dem WM-Titel auch um ein Olympia-Ticket geht, versucht Ludwig noch etwas auszublenden. Gedanken an eine vorzeitige Olympia-Qualifikation würden "zu viel Energie verbraten". Auf das, was sie und Lippmann bisher geleistet hätten, betonte Ludwig, sei sie "jedenfalls schon stolz".