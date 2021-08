Ludwig/Kozuch gegen US-Team - Schenk traut Kaul Nachfolge zu - Große Hitze in Tokio

Die wichtigsten Meldungen vom zweiten Montag in Tokio ...

+++ Wetterkapriolen: Erst große Hitze, dann Gewitter? +++

Der Montag überraschte die olympischen Athleten mit großer Hitze schon früh am Morgen. Um 9 Uhr Ortszeit hatte es bereits satte 35 Grad im Schatten. Für den Mittag und Nachmittag wird dann mit teils heftigen Gewittern gerechnet.

+++ Beachvolleyball: Ludwig/Kozuch nun gegen US-Duo +++

Laura Ludwig und Margareta Kozuch treffen im Viertelfinale auf das US-Duo April Ross/Alix Klineman. Die Amerikanerinnen gewannen am Montag ihr Achtelfinale gegen Lidianny Echevarria Benitez/Leila Consuelo Martinez Ortega aus Kuba mit 2:0 (21:17, 21:15).



Ludwig/Kozuch waren am Sonntag durch ein 2:1 (21:19, 19:21, 16:14) gegen die Brasilianerinnen Agatha Bednarczuk und Eduarda Santos Lisboa in die Runde der letzten Acht eingezogen. Das Viertelfinale findet am Dienstag statt.

+++ Speerwurf: Vetter macht sich Nachwuchssorgen +++

Der deutsche Speerwurf-Star Johannes Vetter befürchtet einen "Leistungsknick" in den kommenden Jahren wegen der Einschränkungen der Corona-Pandemie. "Die Vereine haben Mitglieder und eine Menge Einnahmen verloren. Das trifft die Nachwuchsathleten und die, die den Schritt in die Weltspitze vollziehen wollten", sagte der 28-Jährige im Interview der "Rheinischen Post" (Montag). "Wir Kader-Athleten konnten trainieren, die anderen haben erst spät von dieser Ausnahmeregelung profitiert. Ich glaube, dass es einen Leistungsknick in den nächsten Jahren geben könnte. Dem müssen wir jetzt entgegenwirken."



Der Weltmeister von 2017 geht als Topfavorit in den Speer-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen in Tokio. Die Qualifikation beginnt an diesem Mittwoch (3.05 Uhr MESZ).

+++ Zehnkampf: Schenk traut Kaul viel zu +++

Christian Schenk, Olympiasieger von 1988, traut dem Mainzer Zehnkämpfer Niklas Kaul zu, seine Nachfolge bei den Tokio-Spielen anzutreten. "Als Weltmeister hat er bereits seine Größe gezeigt. Jetzt gilt es, seine sehr guten Techniken in den zehn Disziplinen in Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer umzusetzen", sagte Schenk der Deutschen Presse-Agentur. Er habe zu seiner Zeit nach dem Motto trainiert: Wettkampf ist das Abrufen von Bewegungsmustern in Stresssituationen. "Ich glaube, darin liegt seine größte Stärke."



Allerdings gebe es nach der langen Pandemie-Pause eine Unsicherheit für den 23-jährigen Kaul. "Vielleicht wird seine Physis nicht ausreichen, denn die letzten zwei Jahre harter Arbeit wurden leider durch eine Armverletzung unterbrochen: Trotzdem glaube ich, seine mentale Kraft und Schlitzohrigkeit wird ihm helfen." Der zweitägige olympische Zehnkampf startet am Dienstag.