Lucoqui und Maolida: Nationalspieler, aber bei Hertha chancenlos

Bei Hertha BSC derzeit chancenlos, in ihren Auswahlteams gefragt: Für Myziane Maolida (24) und Anderson Lucoqui (26) bietet sich in den kommenden Tagen eine Bühne, die den Absprung aus Berlin erleichtern könnte.

Ist Nationalspieler der Komoren - aber in der 2. Liga bei Hertha BSC außen vor und nur in der Regionalliga eingesetzt: Myziane Maolida. IMAGO/Fotostand

Mit einem ausgedünnten Aufgebot startete Hertha-Trainer Pal Dardai am Montag in die neue Trainingswoche.

Die verletzten Agustin Rogel, Jeremy Dudziak, Ibrahim Maza, Palko und Bence Dardai fehlen bereits seit längerem, zudem setzten am Montag auch Marc Oliver Kempf, Toni Leistner und Torwart Robert Kwasigroch (alle Belastungssteuerung) sowie Fabian Reese (Wurzelkanalbehandlung am Zahn) aus.

Ohnehin in den nächsten zehn Tagen nicht dabei sind die Nationalspieler. Marton Dardai, der gegen den Karlsruher SC (2:2) am Samstagabend einen Schlag auf den Oberschenkel abbekommen hatte, reiste trotz der leichten Blessur zur deutschen U 21, für die es in der EM-Qualifikation gegen Estland und Polen geht. Keeper Tjark Ernst und Linus Gechter stehen im Kader der U-20-Nationalmannschaft, die gegen Rumänien und England testet. Schlussmann Kwasigroch hält sich für das Team von Hannes Wolf auf Abruf bereit. Peter Pekarik (Slowakei) steht gegen Island und Bosnien-Herzegowina vor seinen Länderspielen Nummer 124 und 125 - und vor dem Kräftemessen mit zwei Klubkollegen. Bosniens Coach Savo Milosevic berief neben Angreifer Smail Prevljak erstmals auch Herthas Torjäger Haris Tabakovic. Drei Tage vor dem EM-Quali-Duell mit den Slowaken am 19. November in Zenica steht die Auswärtsaufgabe in Luxemburg an.

Mittelfeldspieler Andreas Bouchalakis, der in Berlin seinen Stammplatz zuletzt eingebüßt hat, trifft mit Griechenland im Testspiel in Athen auf Neuseeland und in der EM-Qualifikation auf Vizeweltmeister Frankreich. Torhüter Tim Goller und Pascal Klemens spielen mit der U 19 des DFB im südspanischen Estepona zweimal gegen Norwegen. Herthas Sturm-Talent Leander Popp steht auf Abruf für die Mannschaft von Christian Wörns bereit.

Maolida und Lucoqui auf dem Abstellgleis

Für zwei Profis verheißt das aktuelle Länderspielfenster Bewährungschancen, die sie im Klub seit Wochen nicht bekommen. Linksverteidiger Anderson Lucoqui startet mit Angola bereits in die Qualifikation für die WM 2026, Gegner sind - jeweils auswärts - Kap Verde und Mauritius. Myziane Maolida wurde von Neu-Nationalcoach Stefano Cusin erstmals für die Nationalmannschaft der Komoren nominiert. Aus dem ostafrikanischen Inselstaat stammt Maolidas Mutter. Der Linksaußen, der im August 2021 für vier Millionen Euro Ablöse von OGC Nizza zu Hertha gewechselt war und dort die Erwartungen nie erfüllen konnte, durchlief einst sämtliche Nachwuchs-Auswahlteams Frankreichs von der U 16 bis zur U 21. Jetzt legt er auf internationaler Bühne für die Komoren im Rahmen der WM-Qualifikation gegen die Zentralafrikanische Republik und Ghana los.

An seiner mangelnden Perspektive im Klub dürfte das nichts ändern.

In der laufenden Zweitliga-Saison stand Maolida nur einmal im Kader (beim 2:1 auf Schalke im Oktober), Spielpraxis bekommt er stattdessen in der Regionalliga Nordost (neun Einsätze, drei Tore für Herthas U 23). Eine Leihe zum türkischen Erstligisten Ankaragücü war im Sommer in letzter Sekunde geplatzt, jetzt könnte ein Abschied im Winter ein Thema werden für den bis 2025 gebundenen Offensivspieler.

Für Lucoqui ist in der 2. Liga nur ein Saisoneinsatz verbucht (45 Minuten am 2. Spieltag gegen Wehen Wiesbaden/0:1), in der Regionalliga war er bislang viermal dabei. Der Neuzugang, der aus Rostock kam und in Berlin für ein Jahr unterschrieben hat, ist auf seiner Position derzeit nur die Nummer 4 hinter dem aktuell verletzten Dudziak, Michal Karbownik und dem zuletzt zum Linksverteidiger umfunktionierten Deyovaisio Zeefuik. Hertha hatte den Ex-Mainzer Lucoqui im Juli als Absicherung geholt, weil ein Transfer von Wunschspieler Karbownik seinerzeit über Wochen an den Ablöseförderungen von Brighton & Hove Albion zu scheitern drohte.

Im August bekam der Bundesliga-Absteiger den Polen dann doch - und Lucoqui spielt aktuell trotz Karbowniks Formschwankungen und Dudziaks Fußverletzung keine Rolle.