Lucky-Punch beim BAK: Hertha-Nachwuchs erobert die Tabellenführung

Freude bei Hertha BSC II: Die Mannschaft von Stephan Schmidt grüßt nach einem späten Erfolg beim Berliner AK von der Tabellenspitze.

Mehr zur Regionalliga Nordost Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Fast hätte der Berliner AK am Mittwochabend immerhin einen kleinen Erfolg verbucht. Beim Stadtduell gegen die perfekt in die Saison gekommenen "Hertha-Bubis" hielt der neu formierte BAK lange Zeit ein torloses Remis, war nach überstandener Drangphase der Gäste zu Beginn des Spiels sogar phasenweise druckvoller. Jedoch vermisst der BAK schmerzlich einen Stürmer mit Torriecher. Denn auch im fünften Saisonspiel gelang der Seitz-Elf erneut kein eigener Treffer. So war Da Silva Kiala der Lucky-Punch eine Minute vor Abpfiff vorbehalten. Ein verlängerter Eckball landete auf dem Kopf des Abwehrspielers und anschließend unhaltbar für Zwick im Netz. Während der Berliner AK mit nur einem Punkt weiterhin auf dem vorletzten Platz ausharren muss, grüßt der Nachwuchs der Hertha mit vier Siegen aus vier Spielen nun von ganz oben. Für beide Mannschaft geht es am Sonntag mit dem 5. Spieltag weiter. Hertha II empfängt Meuselwitz, für den Berliner AK geht es dann an der Ostsee gegen Aufsteiger Rostock II um den ersten Saisondreier.