"Lucky Loser" Schunk trifft auf Halep - Zverev gegen Ofner

Eigentlich war Nastasja Mariana Schunk bei den French Open in der letzten Runde der Qualifikation gescheitert. Nun aber steht das Nachwuchstalent doch im Hauptfeld.

Nastasja Mariana Schunk hat es in Paris ins Hauptfeld geschafft. imago images/Paul Zimmer

Nastasja Mariana Schunk hat bei den French Open doch noch den Sprung ins Hauptfeld geschafft. Die 18-Jährige aus dem Talent Team des Deutschen Tennis Bundes, die eigentlich in der letzten Qualifikationsrunde gescheitert war, profitiert von der Absage der Kroatin Ana Konjuh. In der ersten Runde bekommt es Schunk in Paris mit der ehemaligen Weltranglisten-Ersten Simona Halep aus Rumänien zu tun.

Insgesamt sind nun fünf deutsche Damen und vier deutsche Herren beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Saison dabei. Alexander Zverev hat zum Auftakt mit dem österreichischen Qualifikanten Sebastian Ofner eine lösbare Aufgabe zugelost bekommen.