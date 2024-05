Luckenwalde verpflichtet Unions Abwehrtalent Schleinitz

Der FSV 63 Luckenwalde kann einen weiteren Neuzugang für die neue Saison vermelden. Tim Schleinitz wechselt aus der U 19 des Bundesligisten Union Berlin zum Nordost-Regionalligisten. Der Mittelfeldspieler kam in der abgelaufenen Saison in der U-19-Bundesliga sowie in der UEFA Youth League zum Einsatz. "Tim gehört zu den Top-Spielern der diesjährigen U 19 des FCU. Sein Weg durch das NLZ verlief nicht immer gradlinig, aber er hat sich stets bewiesen und an sich geglaubt. Tim hat richtig Lust am Verteidigen und zudem stets den Drang im gegnerischen Strafraum aufzutauchen", freut sich FSV-Sportchef Hendrik Brösel.