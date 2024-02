Luckenwalde lässt Nwatu gehen

Benjamin Nwatu verlässt den FSV Luckenwalde und geht in die Oberliga zum RSV Eintracht 1949. Als Grund gibt der FSV an, dass das Eigengewächs mehr Spielzeit anstrebt. Beim Regionalligisten kamen in zweieinhalb Jahren 20 Einsätze zusammen. "Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft zu überführen ist immer etwas ganz Besonderes. Benji ist dies gelungen. Mit seinen noch jungen 20 Jahren ist es nun aber wichtig, regelmäßig Spielzeit auf einem hohen Niveau zu erhalten", sagt Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel.