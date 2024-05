Luckenwalde holt Kühn aus der Werder-Reserve

Von Bremenliga-Meister Werder Bremen II wechselt Philipp Kühn im Sommer in die Regionalliga Nordost zum FSV Luckenwalde. Der 21-jährige Angreifer spielte in seiner Jugend beim BFC Preussen und bei 1. FC Union Berlin, ging in der U 19 dann an die Weser. "Uns war bekannt, dass für Philipp evtl. der Schritt zurück in seine Berliner Heimat ansteht. Wir haben uns dann ein paar Tage durch Trainingseinheiten und Gespräche kennengelernt und direkt gemerkt, dass alle richtig Bock aufeinander haben und die Konstellation sehr gut passen kann", so Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport beim FSV.