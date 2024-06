Luckenwalde holt Jena-Talent Schröder

Fritz Schröder wechselt aus der U 19 des FC Carl Zeiss Jena zum FSV Luckenwalde. Der 18-jährige Offensivspieler wurde in den Nachwuchsleistungszentren der Jenenser sowie des VfL Wolfsburg ausgebildet und erzielte in der abgelaufenen Saison der U-19-Bundesliga in 20 Ligaspielen acht Tore . "Fritz ist mit seinem sehr guten linken Fuß auf den vorderen Positionen variabel einsetzbar. Sein Mut im offensiven Eins-gegen-eins und sein Zug zum Tor aus dem Spiel heraus gehören sicher zu seinen größten Stärken. Zudem tritt er gefährliche Standards", verrät Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport beim FSV.