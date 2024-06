Luckenwalde holt Jacobi aus Meuselwitz

Der FSV 63 Luckenwalde verpflichtet Mittelfeldmann Till Jacobi von Ligakonkurrent ZFC Meuselwitz, für die er in der abgelaufenen Regionalliga-Saison auf 21 Ligaspiele kam. Vor seinem Wechsel nach Thüringen durchlief der heute 21 Jährige die Nachwuchsakademie der SG Dynamo Dresden. "Till brachte trotz seiner zwischenzeitlichen Knieverletzung, die ihn drei Monate außer Gefecht setzte, wirklich gute Leistungen in der abgelaufenen Saison", so Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport. "Wir glauben, dass ihm unsere junge Mannschaft sowie der Ansatz im Ballbesitz für seinen nächsten Schritt sehr entgegenkommen. Es steckt noch viel in ihm."