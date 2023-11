Luckenwalde holt Ex-Union-Talent Mattmüller

Levin Mattmüller (19) schließt sich dem FSV Luckenwalde in der Regionalliga Nordost an. Im Frühjahr setzte den ehemaligen Kapitän der U-19-Mannschaft des 1. FC Union Berlin eine Verletzung außer Gefecht, was dazu führte, dass er zuletzt vereinslos war. Der Linksfuß absolvierte nach seiner Verletzung bereits Trainingseinheiten und Testspiele für Luckenwalde, ist auch deshalb kein Unbekannter. "Levin erfuhr eine Ausbildung auf sehr hohem Niveau. Nun sind wir sehr froh, dass wir Levin für Luckenwalde begeistern konnten und der Kader somit innerhalb der laufenden Saison weiter verstärkt werden kann“, so Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport.