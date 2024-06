Luckenwalde gibt drei Nachwuchstalenten eine Chance

Der FSV Luckenwalde bleibt seinem Motto, jungen Spielern in der Regionalliga eine Bühne geben zu wollen, treu und zieht drei Nachwuchstalente in den Regionalliga-Kader hoch. Neben Janek Reetz, der zuletzt in der zweiten Mannschaft zwischen den Pfosten stand, werden auch die U-19-Spieler Luca Dreihardt und Len Neumann ihre Chance erhalten.