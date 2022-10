Jena enttäuscht bei glücklichem Remis in Luckenwalde

Carl Zeiss Jena kommt nicht in die Spur: Beim 1:1 gegen den FSV Luckenwalde zeigte die Elf von Coach Andreas Patz einen blutleeren Auftritt und hätte sich über eine Niederlage gegen das nach wie vor sieglose Kellerkind nicht beschweren dürfen.

Die Remis-Könige aus Luckenwalde standen nach zuletzt drei Niederlagen unter Druck, starteten mit einer Veränderung in die Partie: Hellwig dufte für Butendeich von Beginn an ran. Jena, mit zwei Zähler aus den letzten drei Spielen ebenfalls mit Luft nach oben, setzte hingegen auf zwei Wechsel in der Startelf: Dahlke und Lämmel begannen für die angeschlagenen Hehne und Dedidis.

Gegen Lieblingsgegner Luckenwalde (sechs Siege, ein Remis aus sieben Ansetzungen) war Jena früh auf Kurs: Ein erster langer Ball in den Strafraum, ein Pfiff - nach Foul von Rankic an Verkamp gab es Strafstoß, den der Gefoulte souverän zum 1:0 verwandelte (5.). Die Heimelf aber ließ sich davon wenig beeindrucken, nahm das Geschehen in die Hand, der letzte Ball geriet ihr aber noch zu ungenau. Mitte der ersten Halbzeit kamen dann die ganz in schwarz spielenden Gäste etwas besser in die Partie, auch bei ihnen blieb vieles aber Stückwerk.

Mehr als ein paar Halbchancen gab es so nicht zu sehen, bis Luckenwaldes Plumpe plötzlich eine Flanke aus dem Halbfeld ans Lattenkreuz köpfte (28.). Es blieb die einzige Chance der Heimelf im ersten Durchgang, Aufregung gab es nur mehr kurz vor der Pause, als der FSV vergeblich einen Handelfmeter forderte, es anschließend nach einem Schubser von Verkamp gegen Rankic zu einem kleinen Tumult vor der Jenaer Bank kam. In der Nachspielzeit setzten die Gäste eine Freistoßhereingabe knapp am zweiten Pfosten vorbei.

Jena im Glück

Nach Wiederanpfiff schepperte es ebenfalls mit der ersten Chance: Nach einer Ecke köpfte Rankic weitgehend alleine gelassen aus kurzer Distanz zum 1:1 ein (48.), auch Keeper Kunz verschätzte sich dabei. Wenig später hatte Plumpe erneut Alu-Pech, visierte mit seinem Flachschuss den Pfosten an (54.). Glück für Jena, das seinerseits offensiv weiter nur Halbgares fabrizierte. Gefährlich blieb auch in Folge nur Luckenwalde, das sich in Durchgang zwei deutlich griffiger präsentierte: Kunz musste in höchster Not gegen Hellwig parieren (64.), der Nachschuss zischte vorbei. Plumpe setzte einen Ball im Anschluss einer der gefährlichen Ecken drüber (74.). Und kurz vor Schluss bekam die Heimelf nochmals einen Freistoß an der Strafraumkante, Becker blieb mit seinem Versuch in der Mauer hängen (90.+1).

So blieb es am Ende beim für die Gäste schmeichelhaften Punkt - es war ein schwacher Auftritt des FCC, der damit auf Rang sieben abrutscht und seinen Ansprüchen weiter hinterherhinkt. Der FSV Luckenwalde klettert auf Rang 15, wartet nach dem sechsten Remis im zehnten Spiel aber weiterhin auf den ersten Saisondreier.