Luckenwalde bietet auch großen Namen die Stirn

Der FSV Luckenwalde ist sich treugeblieben: Trotz bescheidener finanzieller Mittel wählen die Brandenburger einen spielerischen Ansatz und haben nach derzeitigem Stand mit dem Abstiegskampf in der Regionalliga Nordost nichts zu tun.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORDOST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Zu Beginn seiner mittlerweile siebten Regionalligasaison zeigten sich die Verantwortlichen des FSV 63 verhalten optimistisch, im dritten Jahr in Folge trotz überschaubarer Möglichkeiten erneut eine gute Rolle in der Regionalliga Nordost spielen zu können und vor allem wieder wenig oder - noch besser - nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.

Chefcoach Michael Braune ist dabei seiner Linie treu geblieben und lässt seine Mannschaft möglichst weiterhin gegen eigentlich jeden Kontrahenten mit überlegtem und gepflegtem Passspiel agieren.

Beachtlich ist dabei, dass ihm das offensichtlich nach größerem personellem Umbruch mit einer Vielzahl junger Kicker, die erst seit kurzem die Schuhe für die Luckenwalder schnüren, gelungen ist.

Drei junge Spieler aus Cottbus

Neben der Durchsetzung des spielerischen Gedankens haben sich Trainer und Verein auf die Fahnen geschrieben, talentierten Spielern die nötigen Einsatzmöglichkeiten zu geben, sie reifen zu lassen und so schließlich zu guten und gestandenen Regionalliga-Kickern zu entwickeln. Das hat sich wohl bei Spielern aber auch bei anderen Vereinen herumgesprochen, fanden doch zum Beispiel mit Niklas Geisler, Jonas Böhmert und Edgar Kaizer gleich drei Nachwuchsakteure von Energie Cottbus den Weg ins Seelenbinder-Stadion. Ähnliches gilt für Jorden Winter (von RB Leipzig), Oliver Maric (Viktoria Berlin) und Timm Koch (Hallescher FC).

Stolz und zufrieden ist man im Verein, dass sich einige dieser Nachwuchstalente nicht nur auf den Trainings- und Wettkampfbetrieb konzentrieren, sondern sich auch sonst aktiv ins Vereinsleben einbringen. Unterstützung bei der Absicherung des Fußballkindergartens, beim Trainingsbetrieb im Nachwuchs und bei der Sponsorenpflege sind keine Seltenheit.

Dass der längere Zeit verletzungsbedingt fehlende Lucas Albrecht endlich wieder dauerhaft zur Verfügung stehen kann und so neben den anderen Routiniers Lucas Vierling, Kapitän Christian Flath und Leon Hellwig seine Rolle als Stabilisator in der Abwehr immer besser wahrnehmen kann, stimmt vermutlich nicht nur das Luckenwalder Trainerteam optimistisch.

Wieder mehr Varianten

Gleiches gilt für das Sturmduo der Luckenwalder. Nach ebenfalls langen verletzungsbedingten Ausfällen von zunächst Simon Gollnack und später Till Plumpe bieten sich den Luckenwaldern zukünftig im Zusammenspiel mit den schnellen Offensivkräften Jorden Winter, Phil Butendeich und Tim Göth endlich wieder mehr Varianten, um mit schnellen Angriffsaktionen für größere Torgefahr und so vielleicht auch bessere Chancenverwertung zu sorgen.

In den bisherigen Spielen wusste die FSV-Mannschaft häufig mit couragiertem Spiel bei favorisierten Kontrahenten (Siege in Meuselwitz, Babelsberg, Chemnitz und zu Hause gegen Hertha II) und auch mit Glück (erstmals Sieg gegen Lok Leipzig) zu überzeugen.

Dem stehen aber auch klare Niederlagen gegen Altglienicke, Greifswald, in Jena und beim BFC und weniger überzeugende Leistungen (Niederlagen in Zwickau, in Rostock, bei Viktoria, frühes Pokal-Aus beim unterklassigen VfB Krieschow und glückliches Remis gegen Eilenburg) gegenüber.

Alles in allem liegen die Luckenwalder nach 14 Spieltagen mit 19 Punkten durchaus im Soll. Falls es in den verbleibenden drei Hinrundenspielen gegen die favorisierten und mit weitaus größeren Ambitionen gestarteten Teams des FC Rot-Weiß Erfurt, Energie Cottbus und Chemie Leipzig und im ersten Rückrundenspiel beim BAK sogar gelingen sollte, noch den einen oder anderen Punkt hinzuzufügen, kann sich die Braune-Truppe zufrieden in die Winterpause verabschieden und in Ruhe, aber mit aller nötigen Konsequenz, im Wintertrainingslager auf die Rückrunde vorbereiten.