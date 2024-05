Luchse verlängern Vertrag mit Kreisläuferin nicht

Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten lässt eine Kreisläuferin zum Saisonende ziehen. Die Entscheidung sei in gegenseitigem Respekt und unter Berücksichtigung der individuellen Umstände getroffen worden, so der Verein.

Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten und Finja Harms werden den auslaufenden Vertrag zur kommenden Saison nicht mehr verlängern. Das gab der Zweitligist am heutigen Dienstag (21. Mai) bekannt.

"Trotz Finjas herausragender Leistungen auf dem Spielfeld und ihres wertvollen Beitrags zum Team der Luchse, stellte der hohe logistische Aufwand, regelmäßig zwischen Kiel und Buchholz zu pendeln, eine große Herausforderung dar", schilderte der Verein in einer Pressemitteilung.

Abschied aus dem Leistungssport

"Obwohl diese Entscheidung etwas spät kommt und wir sie auch nicht leichtfertig getroffen haben, ist der Aufwand für Finja einfach zu groß. Sie lebt und studiert bereits in Kiel, und diese Strecke täglich zu absolvieren ist sehr groß. Dazu hätte Finja studienbedingt auch nicht mehr an allen Einheiten teilnehmen können, um fest im Bundesliga-Kader zu stehen", erklärt Geschäftsführer Sven Dubau.

Finja Harms äußerte sich ebenfalls zu ihrer Entscheidung: "Ich bin sehr traurig über meinen Abschied aus der Bundesliga, jedoch wusste ich, dass dieser Moment irgendwann kommen wird. Auch wenn es mir schwer fällt, muss ich dem Leistungshandball nun den Rücken kehren und mich auf mein Zahnmedizinstudium konzentrieren. Ich habe mich bei den Luchsen von Anfang an immer wohl gefühlt und durfte sehr schöne Momente erleben."

Die 23-jährige Kreisläuferin ist seit 2021 bei den Luchsens. In dieser Saison konnte Harms in 27 Spielen 57 Tore werfen. Ab der kommenden Saison soll Harms den zweiten Damen in der Regionalliga zur Verfügung stehen.