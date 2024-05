Lucas Krzikalla: Mit einem Lächeln im Gesicht

Seit 13 Jahren trägt er das Trikot des SC DHfK Leipzig, machte hier den Schritt aus der Jugend in den Profikader und erlebte die Entwicklung des Vereins vom hungrigen Zweitlisten zum etablierten Erstligaklub hautnah mit: Lucas Krzikalla ist ein echter Leipziger Jung. 2022 sorgte der Rechtsaußen mit seinem öffentlichen Coming-Out für Schlagzeilen weit über seine Wahlheimat hinaus. Eine Geschichte über einen Menschen, der angekommen ist.

Seinen Platz in den Geschichtsbüchern des SC DHfK Leipzig hatte sich Lucas Krzikalla bereits früh gesichert: Am 23. August 2015 erzielte der damals 21-Jährige den ersten Treffer in der 1. Bundesliga für die frisch aufgestiegenen Sachsen. Vor heimischer Kulisse traf der Rechtsaußen "nach ungefähr 21 Sekunden", wie er sich heute mit einem Schmunzeln erinnert, zum 1:0 gegen den damals (noch) großen HSV Hamburg, bei dem sein Vorbild Hans Lindberg im Kader stand.

Blickt man heute auf diesen historischen Treffer zurück, lässt sich festhalten: Eigentlich hat ihn genau der richtige Spieler erzielt. Abgesehen von seinem langjährigen Mannschaftskollegen Lukas Binder gibt es keinen Spieler im aktuellen Kader, der enger mit dem SC DHfK Leipzig verbunden ist als Lucas. "Leipzig und ich, das hat gegenseitig gecatcht", grinst der Rechtsaußen.

Die gemeinsame Geschichte begann bereits in der Jugendzeit - allerdings war es zuerst noch ein Konkurrenzverhältnis. Lucas und sein Heimatverein HC Großenhain ärgerten den knapp 90 Kilometer westlich gelegenen SC DHfK Leipzig immer wieder und schnappten sich in der E- und C-Jugend den Sachsenmeistertitel. "Wir waren echt gut aufgestellt", erinnert sich Lucas. Der sportlich begabte Junge hätte auch eine Karriere als Tänzer einschlagen können („Es stand wirklich auf Messers Schneide: Ich war beim Vortanzen einer renommierten Ballettschule - und es lief gut.“), letztendlich entschied er sich jedoch für den Handball. Und hat das "nie bereut".

Denn spätestens nach der Sichtung des Deutschen Handballbundes nahm seine Karriere Fahrt auf - und das Augenmerk aus Leipzig richtete sich auf den talentierten Linkshänder aus der Nachbarschaft. Eine erste Offerte des SC DHfK lehnte Lucas mit 15 Jahren noch ab. Erst ein Jahr später folgte er dem Ruf des großen Nachbarn: "Ich war mit der 10. Klasse fertig und dachte mir, dass dies ein guter Cut wäre."

Eine Bilderbuchkarriere

Der Wechsel war der Startschuss einer Bilderbuchkarriere: Seitdem er als 16-Jähriger in die Messestadt zog, trägt Lucas das Trikot des SC DHfK Leipzig. "Ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können", fasst er zusammen. "Ich hatte den Traum, hier Fuß zu fassen, aber dass es sich so entwickelt, hätte ich mir damals nicht vorstellen können." Zufall war es jedoch nicht, das ist Lucas wichtig betonen: "Es stecken auch viel Verzicht und harte Arbeit dahinter."

Dem Linkshänder gelang auf diese Weise genau der Schritt, von dem wahrscheinlich jedes Handball-Talent im Leistungszentrum eines Bundesligisten träumt: 2012 holte der damalige Trainer Uwe Jungandreas Lucas in den Profikader, als zweiten Mann auf Rechtsaußen hinter Rene Boese. "Das war ein gestandener Spieler mit Erstligaerfahrung", erinnert sich Lucas. "Ich wusste: Wenn ich auf das Spielfeld komme, dann muss ich einfach alles geben."

Das gelang: Nach der Trennung von Jungandreas übernahm Christian Prokop die Geschicke beim damaligen Zweitligisten und setzte verstärkt auf junge Spieler wie Lucas. Der Trainerwechsel war für seine Entwicklung Gold wert. Ein Vereinswechsel war seitdem nie ein Thema. "Der Verein hat mir schon in der Jugend viel Vertrauen geschenkt, es hat immer harmoniert", unterstreicht Lucas. "Es hat mich fasziniert, Teil eines Projektes zu sein und etwas aufzubauen."

Der große Traum wurde kurz darauf war: 2015 krönte sich der SC DHfK zum Meister in der 2. Bundesliga und stieg in die deutsche Beletage auf. "Eine Super-Saison", fasst Lucas kurz und bündig zusammen und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "Die Aufstiegsfeier werde ich nie vergessen."

Die Geschichte von Lucas Krzikalla erschien in Ausgabe 11 von Bock auf Handball Bock auf Handball

Vom Youngster in den Mannschaftsrat

Es folgten noch viele weitere unvergessliche Momente für den Rechtsaußen: Das erste Erstligator, selbstverständlich. Die Teilnahme am Final Four um den DHB-Pokal. Der Heimsieg gegen den THW Kiel. Sein Siegtreffer bei den Füchsen Berlin in buchstäblich letzter Sekunde. Oder, im Gegenteil: Das Unentschieden in Balingen, als er den letzten Wurf versemmelte und damit den Sieg aus der Hand gab. In 13 Jahren erlebt man eben nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen.

Parallel zu seinem Verein, der vom hungrigen Zweitligisten zum etablierten Erstligaklub wurde, entwickelte sich auch Lucas. In der Anfangszeit bei den Profis war er eher zurückhaltend, die erfahrenen Kollegen hielten die Hand schützend über den jungen "Kritschi", wenn es nicht so lief.

Über die Jahre sammelte Lucas jedoch immer mehr Erfahrung und gewann zunehmend an Standing innerhalb des Teams, wurde schließlich sogar in den Mannschaftsrat gewählt. "Bindi (Lukas Binder, Anm. d. Red) und ich sind mit der Philosophie des Vereins groß geworden, und es ist unsere Aufgabe, die Tugenden, die uns ausmachen sollen, an die anderen Spieler zu vermitteln", beschreibt Lucas. "Ich bin durch diese Verantwortung als Person sehr gewachsen." Nur eine Sache kann er bis heute nicht: Fußball spielen. Kickt sein Team zur Erwärmung, stellt sich Lucas ins Tor. "Ich wüsste nicht einmal, was im Feld mein starker Fuß ist - ich würde eher sagen, es sind beide gleich schlecht", frotzelt er.

Trotz des fehlenden fußballerischen Talents ist Lucas durch seine Entwicklung und seine Vereinstreue längst zum Vorbild für den Nachwuchs avanciert. "Es ist wichtig für den Verein, dass die Jugendlichen sehen, dass man den Sprung schaffen kann", betont Lucas. Er engagiert sich daher auch bei den Handballcamps des Vereins oder geht im Rahmen von Projekttagen an die Grundschulen. "Kinder für den Handball zu begeistern, ist wichtig für den Verein und den Sport", betont er.

Entsprechend geduldig schreibt der Linkshänder gerade für die Jüngsten Autogramme. Als Kind war Lucas selbst fleißiger Unterschriftensammler (sein wertvollstes Autogramm: Stefan Kretzschmar), entsprechend gut kann er die Bedeutung nachvollziehen: "Es ist einfach schön, wenn Kinder dich mit großen, manchmal fast glasigen Augen angucken, weil sie so aufgeregt sind und gerne ein Autogramm haben möchten", beschreibt der 29-Jährige.

Heimat Leipzig

Nach 13 Jahren ist Leipzig für Lucas zu seiner Heimat geworden. "Ich werde meine Wurzeln in Großenhain nie vergessen, aber die wichtigsten Jahre meiner Persönlichkeitsentwicklung habe ich hier verbracht", sagt er. Die Stadt hat es ihm angetan: "Leipzig ist stetig im Wandel", schwärmt der Kaffee-Enthusiast. "Es passiert immer etwas, man kann immer neue Dinge entdecken."

Auch sein älterer Bruder Julian wohnt inzwischen in der Messestadt - und spielt ebenfalls Handball beim SC DHfK, in der dritten Mannschaft. Wenn es der Spielplan hergibt, besuchen die Brüder gegenseitig ihre Spiele. "Ich finde es toll, dass er auch hier wohnt", freut sich Lucas. "Unser Verhältnis ist sehr eng, wir unternehmen viel zusammen und ich passe auf seinen Hund auf, wenn es nötig ist." Und als sich Lucas entschied, sein Coming-Out öffentlich zu machen, war sein Bruder ein wichtiger Rückhalt für den Rechtsaußen.

Bis zu diesem Schritt war es jedoch ein langer Weg. "Als ich meinen Eltern und meinem Bruder damals gesagt habe, dass ich schwul bin, waren wir uns einig, dass ich es im Handball erst einmal nicht erzählen kann", erinnert sich Lucas. Fast neun Jahre ist das inzwischen her: "Seitdem hat es einen totalen Wandel gegeben, und ich bin glücklich und stolz, dass meine Familie und meine Freunde in dieser Zeit immer für mich da waren."

Auch für seine Mannschaftskollegen war Lucas’ Homosexualität bereits vor dem öffentlichen Coming-Out kein Geheimnis mehr. "Ich habe mich nie vor die Mannschaft gestellt und gesagt: ,Ich bin schwul.‘", sagt Lucas. "Es hat sich nebenbei eingeschlichen, weil mein Freund irgendwann einfach dabei war." Seit inzwischen drei Jahren ist der 29-Jährige mit Chris zusammen, die Whats-App-Gruppe der Spielerfrauen heißt inzwischen Familiengruppe. "Ich bin stolz", betont Lucas, "so eine verständnisvolle, herzliche und liebevolle Mannschaft zu haben."

2022 wollte sich Lucas jedoch auch außerhalb von Familie, Freundeskreis und Verein nicht mehr verstecken müssen. "Ich hatte die Geheimnistuerei satt", sagt er offen. "Mein Freund hat es nicht verdient, dass ich ihn verstecke. Ich bin so froh, dass er das überhaupt so lange mitgemacht hat."

"Ich wollte ein Zeichen setzen"

Denn während im internationalen Sport nach und nach immer mehr Stars ihr Coming-Out verkündeten (das amerikanische Magazin Outsports zählte 160 queere Sportler:innen bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021), gab es im männlichen Mannschaftssport keinen einzigen offen homosexuellen aktiven deutschen Spieler.

"Ich fand es immer schön, wenn Sportler außerhalb Deutschlands ihr Coming Out hatten, denn ich hatte ansonsten niemanden, an dem ich mich orientieren konnte", beschreibt Lucas. Sein Vorbild war der Schweizer Basketballer Marco Lehmann. "Der ist vor mir diesen Schritt gegangen, und das hat mich beschäftigt", sagt der Linkshänder. "Ich glaube, dass der Männersport noch oft von hetero-normativen Vorurteilen behaftet ist. Ich würde mir wünschen, dass Homosexualität wie im Frauensport Normalität wird - und wollte mit meinem Coming-Out ein Zeichen setzen."

Am 1. Oktober 2022 veröffentlichte der MDR die Dokumentation "Aus der Deckung - Coming-Out in der Handball-Bundesliga" - und es brach ein medialer Sturm weit über den Handball hinaus los. Die öffentlichen Reaktionen? Durchgehend positiv. "Ich finde den Schritt von Lucas sehr, sehr mutig und bemerkenswert", lobte beispielsweise Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla.

Auch privat erhielt der Rechtsaußen hunderte Nachrichten, unter anderem von seinem früheren Vorbild Hans Lindberg oder Handball-Ikone Stefan Kretzschmar, dessen Autogramm er sich einst geholt hatte. "Ich bin ein Mensch, der eher negativ denkt und sich ausmalt, was auf mich zukommen könnte - und mich dann vom Positiven überraschen lasse", sagt Lucas. „Und genau so ist es gekommen."

Der Support und die Unterstützung aus der Handball-Szene waren groß. Bis heute sprechen Fans und Spieler Lucas an und zollen ihm Respekt für seinen Mut. "Das ist natürlich schön", freut er sich. "Manchmal frage ich mich jetzt, ob ich diesen Schritt nicht schon eher hätte machen sollen, aber alles braucht seine Zeit."

Wenn er heute - ein halbes Jahr nach seinem Coming-Out - über die vergangenen Monate spricht, strahlt Lucas; gerade, wenn das Gespräch auf seinen Freund Chris kommt, lächelt er immer wieder. Aktuell pendeln sie noch zwischen Leipzig und München, irgendwann wollen sie aber zusammenziehen.

Privat ist der 29-Jährige nach dem Coming-Out damit endgültig angekommen. Seine sportliche Heimat hat er ohnehin schon gefunden. "Ich komme von diesem Verein einfach nicht mehr los", grinst er. Zwei Träume hat er allerdings noch: Heiraten (irgendwann, vielleicht) - und einmal mit Leipzig international spielen. "Ich bin mir sicher, dass es klappt", sagt er. Doch unabhängig davon, ob Lucas irgendwann auch in der EHF European League oder sogar der Champions League der erste Treffer gelingt oder nicht: In den Geschichtsbüchern des SC DHfK Leipzig hat er seinen Platz jetzt schon sicher…

Bock auf Handball - Ausgabe 15

Das obige Stück stammt aus Ausgabe 11 von Bock auf Handball, das wie auch die weiteren früheren Ausgaben weiter - innerhalb Deutschlands versandkostenfrei - im Online-Shop erhältlich ist. Unterdessen laufen bereits die letzten Vorbereitungen für die neue Ausgabe 15.

Highlights in Ausgabe 15 auf 124 Seiten (Erscheinungsdatum 21. Mai 2024)

Eine große Bildergeschichte gibt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen beim deutschen Topklub SC Magdeburg. Zudem haben wir mit Uwe Gensheimer über sein Karriereende gesprochen, Füchse-Keeper Dejan Milosavljev einen Besuch in Berlin abgestattet, Hendrik Pekeler auf seinem Dachboden zu Hause besucht und mit der deutschen Nationaltorhüterin Dinah Eckerle über das noch nicht ganz normale Chaos zwischen Profisport und Mutterschaft gesprochen.

- mehr als 30 Seiten exklusiv hinter den Kulissen des SC Magdeburg

- Uwe Gensheimer über den Ausklang seiner Karriere

- Dinah Eckerle über Vereinbarkeit von Profisport und Mutterrolle

- Christian Dissinger über seine Karriere und die Nationalmannschaft

- Einer der besten Torhüter der Welt Dejan Milosavljev exklusiv in Berlin

- THW-Star Hendrik Pekeler über die wahren Gründe für sein Aus in der Nationalmannschaft

- Zuhause bei Nils Kretschmer, Deutschlands größtem Handball-Influencer

- und vieles mehr ...

» Ausgabe 15 von Bock auf Handball vorbestellen

Über Bock auf Handball

Bock auf Handball erzählt interessante Geschichten über die Stars des Handballs. Das Einzelheft gibt es für 7,00 Euro im gut sortierten Zeitschriftenhandel sowie im Online-Shop als Einzelheft - versandkostenfrei in Deutschland - und im Abo. Zudem gab es im vergangenen Jahr ein Sonderheft zum THW Kiel und eines zum Themenbereich Schiedsrichter im Handball.

» Bock auf Handball für 24,95 Euro/Jahr abonnieren!