Luca Witzke und Olympia: "Natürlich mein ganz großes Ziel"

Die Heim-EM verpasste er verletzt, nun hat der deutsche Handball-Nationalspieler Luca Witzke ein großes Ziel: Die Olympischen Spiele in Paris. In "Road to Paris 2024", einer Youtube-Serie des SC DHfK Leipzig, spricht der Rückraumspieler über sein Comeback, die verpasste EM und Olympia.

Luca Witzke hat das Ziel Olympia fest im Blick. picture alliance/dpa