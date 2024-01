Luc Steins und die Nummer 22

Seit seinem Debüt im Jahr 2013 trug Luc Steins in der Nationalmannschaft die Nummer 12 auf dem Rücken. Bei der Handball-EM sprach Steins darüber, wieso der niederländische Ausnahmekönner jetzt mit seiner Wunschzahl 22 aufläuft.

Aus Mannheim berichtet Lisa-Marie Kienzle

Die Rückennummer - nur eine Zahl auf dem Handballtrikot? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Manche Nummern haben auf jeden Fall ihre eigene Geschichte. So auch bei Luc Steins, der in seiner Karriere schon einige Nummern auf dem Rücken getragen hat. Vor allem eine Vorliebe für gerade Zahlen scheint der Niederländer zu haben. Aber gerade die 22 ist für den Spielmacher besonders.

"Die Nummer 22 hat eine persönliche Bedeutung für mich", bestätigte Steins gegenüber handball-world. Seit seinem Nationalmannschafts-Debüt im Oktober 2013 gegen Griechenland hat der damals 18-Jährige die Nummer 12 getragen. Im Verein bei Paris Saint-Germain läuft der Denker und Lenker im Spiel des französischen Top-Klubs mit der Nummer 6 auf dem Rücken auf.

Vor seinem Wechsel zum Klub aus der französischen Hauptstadt hatte Steins bereits bei Fenix Toulouse die Nummer 22 auf dem Trikot. In den Anfängen seiner Profi-Karriere in den Niederlanden bei den Limburg Lions wechselte Steins nach einer Saison von der Nummer 6 auf die 22. In Paris trägt aktuell jedoch Kapitän Luka Karabatic die 22.

Seit Ende des letzten Jahres kann Luc Steins mit seiner Wunschzahl in der Nationalmannschaft auflaufen. "Die Nummer 22 hatte immer jemand anderes, der schon viel länger in der Nationalmannschaft gespielt hat als ich", meinte Steins im Interview mit handball-world. Zuletzt hatte der ehemalige TV Emsdetten-Spieler Jasper Adams, der im vergangenen Sommer seine Profi-Karriere beendet hatte, die Nummer getragen.

"Er war mein Zimmergenosse", erklärte Steins und fügte hinzu: „Er hat immer zu mir gesagt: "Okay, wenn ich aufhöre, kannst du endlich meine Nummer nehmen, weil ich weiß, dass du schon darauf wartest".

Angesprochen auf die Frage, welche Bedeutung die Zahl 22 für Steins habe, sagte der niederländische Spielmacher: "Meine emotionale Verbindung zu der Nummer 22 ist größer als zu anderen Zahlen, weil ich früher immer mit der 22 gespielt habe." Und: "Mein Vater ist 2022 gestorben, das hat die emotionale Bedeutung dieser Zahl noch verstärkt."