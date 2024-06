Lozano wird Teamkollege von Ingvartsen bei neuem MLS-Klub San Diego

Der neue MLS-Klub San Diego FC bastelt am Kader für die Premierensaison. Die Kalifornier präsentierten Hirving Lozano als vierten Spieler. Der Mexikaner soll eine wichtige Rolle einnehmen.

Die aktuelle MLS-Saison ist in vollem Gange, die neue wirft schon ihre Schatten voraus. Dann startet auch San Diego FC in der Major League Soccer. Bereits seit Mai 2023 haben die Kalifornier den Zuschlag, die Kaderplanungen laufen auf Hochtouren. Am Donnerstag gab der Klub die Verpflichtung des vierten Spielers bekannt.

Hirving Lozano schließt sich der Franchise zum 1. Januar 2025 an. Bis dahin bleibt der Mexikaner noch bei der PSV Eindhoven, mit der er erst kürzlich niederländischer Meister wurde. Für den 28-jährigen Mexikaner war es bereits der zweite Meistertitel in Folge, denn in der Saison 2022/23 gelang ihm das auch mit der SSC Neapel, für die er insgesamt vier Saisons (148 Spiele, 27 Tore) auflief. Bei seinem Wechsel 2019 nach Süditalien war der Angreifer Napolis teuerster Einkauf. Rund 42 Millionen Euro kassierte damals die PSV, zu der Lozano 2023 schließlich zurückkehrte.

"Gesicht unseres Klubs"

"Die Verpflichtung eines Spielers von internationalem Format wie Lozano ist die größtmögliche Bestätigung für unser Projekt in San Diego", sagte der Eigentümer und Vorsitzende, Mohamed Mansour. Und auch CEO Tom Penn zeigte sich begeistert: "Wir könnten uns keinen besseren Star vorstellen, der das Gesicht unseres Klubs sein und unsere Region repräsentieren könnte." San Diego liegt im Süden Kaliforniens rund 30 Kilometer von der mexikanischen Grenze entfernt und hat eine große mexikanische Community.

Für Lozano ist die Nähe zu seinem Heimatland ein wichtiger Wechselfaktor: "Ich habe mich sofort mit dem Projekt identifiziert und bin zuversichtlich, dass wir vielen jungen Spielern von beiden Seiten der Grenze helfen können." Der 70-malige mexikanische Nationalspieler (18 Tore) betonte, dass es aufregend sei, "Teil der Geschichte zu sein, während wir einen Klub aufbauen, der in der MLS um Meisterschaften kämpfen wird".

Lozano wird dabei der erste sogenannte "Designated Player" der Klub-Geschichte - also ein Spieler für den die in der MLS übliche Gehaltsobergrenze nicht gilt. Schon zuvor hatte San Diego Torhüter Duran Ferree, den Ex-Mainzer Marcus Ingvartsen sowie Mittelfeldspieler Jeppe Tverskov verpflichtet.