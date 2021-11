"Loyalität wichtiger als Stammplatz": Pervan und sein Karriere-Booster VfL

Die Königsklasse fehlt noch in seiner Sammlung. Pavao Pervan hat beim VfL Wolfsburg schon mehr erreicht, als viele geglaubt haben. Nun steht der Torwart, der sich großer Beliebtheit erfreut, vor seinem Debüt in der Champions League.

Führungsspieler. So wird selten ein Ersatztorwart bezeichnet. Florian Kohfeldt aber nahm diesen Begriff am Montagabend in Sevilla in den Mund, als er über Pavao Pervan sprach. Der Trainer ist erst seit wenigen Wochen beim VfL, das Standing des Österreichers hat er aber schnell erkannt. Mit 34 Jahren ist die Wolfsburger Nummer zwei im Tor der älteste VfL-Profi. Erfahrung, die ihm helfen dürfte, wenn er am Dienstag den mit COVID-19 infizierten Koen Casteels in Sevilla vertreten muss.

Es ist die nächste Stufe, die Pervan im Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan erklimmt. Diejenigen, die sich 2018 wunderten, weshalb es den Kapitän des damaligen Europa-Legaue-Teilnehmers Linzer ASK auf die Ersatzbank des Bundesligisten verschlägt, wissen nun, dass sich dieser Schritt für den Keeper als Karriere-Booster erwiesen hat.

Mit dem LASK war Pervan als treue Seele - acht Jahre spielte er für die Oberösterreicher - nach dem Lizenzentzug 2012 sogar mitgegangen in die 3. Liga, hatte dann großen Anteil am steilen Aufstieg unter Trainer Oliver Glasner bis an die Bundesligaspitze - und entschied sich mit Anfang 30 für das Abenteuer Deutschland. "Nach so vielen Jahren in einem Klub", erklärte er, "ist man in einer Komfortzone. Da wollte ich noch einmal heraus, wollte es mir selber noch mal beweisen."

Wechsel nach Wolfsburg hat sich gelohnt

Und übertraf in Wolfsburg wahrscheinlich sogar die eigenen Erwartungen. Von Anfang an war zwar klar, dass er als Nummer zwei hinter Casteels verpflichtet wurde, in den vergangenen drei Jahren ergaben sich aber zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. 19-mal Bundesliga, zweimal DFB-Pokal, sechsmal Europa-League zieren seine Statistik. Mehr noch: Obwohl nur Ersatz im Klub, debütierte er im November 2017 in der österreichischen Nationalmannschaft, stand anschließend weitere sechsmal für sein Land zwischen den Pfosten.

Es bewahrheitet sich, wovon Pervan selbst überzeugt ist: "Alles Gute, was du tust, wird doppelt belohnt." Sein Standing beim VfL ist bemerkenswert, der Schlussmann erfreut sich hoher Akzeptanz und Beliebtheit, er ist Teil des Mannschaftsrats. Auch, weil er seine Rolle klaglos hinnimmt, ohne sich jemals hängengelassen zu haben. "Loyalität", betont Pervan, "ist mir wichtiger als ein Stammplatz."

Am Dienstag nun feiert der 34-Jährige, dessen Vorbilder früher Oliver Kahn ("Wegen seiner Mentalität") und Edwin van der Sar ("Er hatte eine unglaubliche Leichtigkeit") hießen, auch noch sein Debüt in der Champions League. In der Saison 2018/2019, als er Casteels die ersten Male vertreten musste, sagte er: "Ich bin mental sehr stark, ich mache mir keinen Druck. Ich spiele einfach mein Spiel und werde nicht versuchen, Koen zu kopieren." Auch wenn er als Ersatzkeeper kam, stellte er in Wolfsburg schnell fest: "Ich bin ein besserer Torwart geworden." In Sevilla kann er dies nun auf großer Bühne beweisen.