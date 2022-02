"Love you Kaela": Bewegende Botschaft von Ski-Star Kilde an Freundin Shiffrin

Ob diese Liebesbotschaft Mikaela Shiffrin über ihr zweites Olympia-Debakel hinweg helfen kann? Ihr Lebensgefährte Aleksander Aamodt Kilde hat nach ihrem Slalom-Aus einen bewegenden Instagram-Post abgesetzt.

"Wenn man sich dieses Bild anschaut, kann man sich so viele Aussagen, Bedeutungen und Gedanken machen. Die meisten von euch sehen es wahrscheinlich mit den Worten: "Sie hat es verloren", "Sie kann mit dem Druck nicht umgehen" oder "Was ist passiert?"», schrieb der Norweger zu einem Foto, das Shiffrin traurig im Schnee sitzend zeigt.

Ihn frustriere das, so Kilde. "Ich sehe nur eine Spitzensportlerin, die tut, was eine Spitzensportlerin tut! Es ist ein Teil des Spiels und es passiert. Der Druck, den wir alle im Sport auf Einzelpersonen ausüben, ist enorm, also lasst uns die gleiche Unterstützung zurückgeben. Es dreht sich alles um das Gleichgewicht und wir sind ganz normale Menschen!! Ich liebe dich Kaela", schrieb der 29-Jährige.

Während Kilde im Super-G Bronze holte, sind für Shiffrin die Spiele in China bislang eine Enttäuschung. Vor ihrem Patzer im Slalom war sie auch schon im Riesenslalom früh ausgeschieden.

Auf die Worte ihres Freundes reagierte Shiffrin voller Rührung. "Meine Hoffnung für jeden Menschen ist, einen anderen Menschen zu finden, der einen liebt, versteht und heilt wie Aleksander das bei mir getan hat und weiter tun wird", schrieb die 26-Jährige bei Twitter.