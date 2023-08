LOUD verpasst Historisches: Evil Geniuses folgen PRX ins Grand Final

Der Gegner von Paper Rex im Grand Final der Valorant Champions 2023 steht fest: Nach einem Duell auf Messers Schneide gegen LOUD sicherten sich die Evil Geniuses das Rematch um den Titel.

Wie unglaublich eng das Duell zwischen den Evil Geniuses (EG) und LOUD werden sollte, zeigte sich am Freitagnachmittag Ortszeit im Kia Forum in Los Angeles bereits auf der ersten Karte. Ascent brachte ein von Beginn an ausgeglichenes Duell, in dem EGs Corbin 'C0M' Lee mit einer perfekten Flankierung die 7:5-Halbzeitführung des nordamerikanischen Vertreters besiegelte.

Overtime auf Ascent

Die Brasilianer um Kapitän Matias 'Saadhak' Delipetro ließen sich davon jedoch ebenso wenig verunsichern wie von der deutlicher werdenden Führung der Geniuses. Auf 10:6 waren diese davon gezogen, ließen es aber noch mal richtig brenzlig werden: Obwohl Ethan 'Ethan' Arnold in Unterzahl den Matchpunkt sicherte, ging es auf Ascent in die Overtime. Nach dem 12:12-Ausgleich musste LOUD aber abreißen lassen. Eine starke Aktion von Alexander 'jawgemo' Mor brachte die Lokalmatadore zunächst erneut in Führung, ehe umgehend das entscheidende 14:12 folgte.

LOUD vergeht das Lachen

Ein merklicher Boost für das Selbstvertrauen des Teams, das LOUD bereits bei den Masters in Tokio hatte schlagen können und auf Lotus ein von vorne bis hinten dominantes Spiel ablieferte. Satte zehn der ersten zwölf Runden gingen an die Truppe von Trainerin Christine 'potter' Chi, die auch nach dem Rollenwechsel von Angreifern und Verteidigern nicht locker ließ. Mit 13:4 stürzten die Geniuses LOUD in eine fast aussichtslose Position. Einen Reverse Sweep, also einen 3:2-Erfolg nach Maps in Folge eines 0:2-Rückstands, hatte es bei den bisherigen Champions-Endrunden schließlich noch nie gegeben.

LOUD schickte sich jedoch an, dieses Novum zu besorgen und startete direkt mal mit fünf siegreichen Runden in den dritten Vergleich des Nachmittags auf Pearl. Zwar verkürzte der Gegner zwischenzeitlich, nach zwölf Runden hieß es aber 9:3 für den Titelverteidiger.

'aspas' nicht zu stopppen

Das lag auch daran, dass Erick 'aspas' Santos langsam heiß lief und immer besser ins Spiel fand. Es entwickelte sich ein kleines Privatduell mit dem einmal mehr grandios flankierenden 'C0M', der EG fast im Alleingang auf einen Zwei-Punkte-Rückstand an LOUD heranführte. Weitere Siege sollten allerdings nicht mehr folgen, LOUD rettete sich ins vierte Spiel.

Split war die dafür auserkorene Karte, auf der 'aspas' nun überhaupt nicht mehr zu halten war. Fast nach Belieben dominierte er das Geschehen und schaltete einen gegnerischen Agenten nach dem nächsten aus. 9:3 hieß es vor dem Seitenwechsel, der an der Dynamik des Spiels nichts mehr ändern sollte. Der amtierende Weltmeister brachte den Vorsprung insgesamt souverän mit 13:7 über die Ziellinie.

LOUD verpasst historisches Comeback

Es fehlte somit nur noch ein Sieg für LOUD, um der Titelverteidigung einen Schritt näher zu kommen und den noch nie da gewesenen Reverse Sweep in einer Champions-Endrunde zu vollführen. Der Decider auf Bind begann allerdings denkbar ungünstig für die Südamerikaner: Ein sattes 5:1 legten die Evil Geniuses vor, Keldon 'Boostio' Pupello setzte ein erstes Highlight, indem er in Unterzahl das zwischenzeitliche 3:0 erarbeitete.

Immer wieder entscheidend beteiligt: EGs Corbin 'C0M' Lee. Colin Young-Wolff

Was folgte, war ein Spiegelbild des gesamten Spielverlaufs. 'Saadhak' und seine Mitstreiter schlichen sich langsam an und verkürzten auf 6:7 aus eigener Sicht - ehe einmal mehr EGs Lee ein Zeichen setzte. Seine Aktionen waren es, die den Nordamerikanern ein Thrifty, eine siegreiche Runde trotz geringerer Ausgaben als der Gegner, zum 8:6 bescherte. Ein wegweisender Erfolg, nach dem LOUD das Aus nicht mehr abwenden konnte.

Am Samstagnachmittag Ortszeit kommt es im Grand Final somit zu einem Rematch. Bereits im Upper-Bracket-Finale waren Paper Rex und EG aufeinandergetroffen - mit besserem Ende für die Südostasiaten. Die Geniuses haben also eine Rechnung offen, die beglichen werden soll.