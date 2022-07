Lotzen: "Uns hatte keiner auf dem Zettel"

Die ehemalige Nationalspielerin Lena Lotzen begleitet das deutsche Team bei der EM als Botschafterin der UEFA. Sie erinnert sich an den Finaltriumph von 2013 in Schweden, als sie als 19-Jährige in der Startelf stand.

Vor neun Jahren: Lena Lotzen stemmt den EM-Pokal in Solna in die Höhe. picture alliance

Aus England berichtet Gunnar Meggers

Lena Lotzen gehört bei der Europameisterschaft in England zu den Begleitern der deutschen Mannschaft. Die ersten beiden Gruppenspiele gegen Dänemark und Spanien verfolgte sie ebenso live auf der Ehrentribüne des Community Stadium in London-Brentford wie den Viertelfinal-Erfolg gegen Österreich am vergangenen Donnerstag an selber Stelle.

Die 28-Jährige fungiert als Botschafterin (offiziell: Ambassador) der UEFA. Ein Ehrenamt mit repräsentativen Verpflichtungen. Nadine Kessler, Abteilungsleiterin für Frauenfußball bei der UEFA, hat ihre ehemalige Nationalmannschafts-Kollegin für dieses Amt angeworben. Und Lotzen war gerne bereit dazu. EM-Erfahrungen haben beide Ex-Spielerinnen. Lotzen und Kessler haben das in ihrer Karriere erreicht, was bis auf Sara Däbritz alle Spielerinnen des aktuellen DFB-Kaders noch nicht geschafft haben: eine Europameisterschaft zu gewinnen.

Damals 19-jähriges Top-Talent - Drei Kreuzbandrisse

Lotzen war 2013 in Schweden gerade mal 19 Jahre alt, spielte bei Bayern München und galt als eines der Top-Talente des deutschen Frauenfußballs. Sie rutschte vor neun Jahren in den Kader, weil andere Spielerinnen verletzungsbedingt absagen mussten. Bundestrainerin Silvia Neid gab dem Nachwuchs eine Chance, nahm auch Däbritz (18) und Melanie Leupolz (19) mit nach Schweden. "Es war eine bunt zusammengewürfelte Mannschaft", erinnert sich Lotzen. Dementsprechend lief es zunächst auch nicht wirklich rund für das DFB-Team. "Uns hatte keiner auf dem Zettel. Dann haben wir uns reingekämpft und hatten auch das Glück auf unserer Seite." Und eine Torhüterin Nadine Angerer, die im Finale gegen Norwegen gleich zwei Elfmeter parierte. Deutschland gewann den achten EM-Titel. Und Lena Lotzen kam in jedem Spiel zum Einsatz. Eine große Karriere war vorgezeichnet.

Im August 2014 folgte jedoch der erste große Rückschlag: Die Offensivspielerin erlitt einen Kreuzbandriss im linken Knie. Trotzdem reichte die Zeit noch, um 2015 mit zur Weltmeisterschaft nach Kanada zu fliegen. "Aber eigentlich war es für mich zu früh", erzählt Lotzen rückblickend. Schon bald nach der Rückkehr aus Kanada stellten sich Meniskusprobleme ein. Im März 2017 folgte der zweite Kreuzbandriss. Lotzen ging den langen Weg mit Operation und Reha. "Ich wollte es nochmal wissen". 2018 wechselte sie vom FC Bayern zum SC Freiburg, um Spielpraxis zu sammeln. 26 Partien absolvierte sie für die Freiburgerinnen, bevor sie 2020 beim 1. FC Köln noch mal angreifen wollte - und sich wieder das Kreuzband riss.

Trainerjobs und Masterarbeit

Ein Jahr später gab Lena Lotzen offiziell ihr Karriere-Ende bekannt und stieg als Co-Trainerin der U-16-Nationalmannschaft ein. Außerdem trainiert und betreut die 28-Jährige die Top-Talente des 1. FC Köln, ist dort ins Management eingebunden und hat ihre Masterarbeit im Sport Business-Management geschrieben. "Ich will mich noch nicht festlegen, sondern muss noch herausfinden, was mir am besten liegt", erzählt die Ex-Nationalspielerin über ihre berufliche Zukunft.

Am Mittwoch wird Lotzen nicht in Milton Keynes auf der Tribüne sitzen können, sie verfolgt das Halbfinale gegen Frankreich daheim am Fernseher. "Beide Mannschaften haben das Niveau, um die EM gewinnen zu können." Ihr Tipp: "1:0 für Deutschland."