Lothar Matthäus über Deutschland, Österreich, die EURO … und Rapid

Lothar Matthäus war am Vortag des freundschaftlichen Länderspiels zwischen Österreich und Deutschland in seiner Eigenschaft als Markenbotschafter von "Interwetten" zu Besuch im "Breakfast Club" von "sportsbusiness.at" und stand danach der österreichischen Presse Rede und Antwort.

Lothar Matthäus über…

… den „status quo" des DFB-Teams

Wir haben gute Spieler, aber die Bundestrainer der letzten zwölf, 14 Monate haben nicht die richtigen Positionen für die Spieler gefunden. Wir haben mit Neuer, ter Stegen und Trapp sehr gute Torhüter. Da gibt es sicher wenige Nationen, die besser besetzt sind. Wir haben auch gute Innenverteidiger. Rüdiger von Real, Tah spielt eine riesen Saison bei Leverkusen. Vorne haben wir mit Füllkrug einen, der trifft. Wir haben immer noch Thomas Müller, einen Goretzka. Wir haben junge Spieler. Wer hat denn einen Musiala, einen Wirtz und die Geschwindigkeit eines Sane? Wir haben Klassespieler genug, um erwarten zu können, dass der Trainer die Mannschaft so formt, dass sie gegen die Besten der Besten mithält. Wenn die Spieler so performen wie bei ihren Klubs, muss man Deutschland auch bei der EURO zum erweiterten Favoritenkreis rechnen.

… die Doppel-Sechs Kimmich/Gündogan

Ich will schon beide in der Nationalmannschaft sehen, aber nicht nebeneinander auf der Doppel-Sechs, weil sie sich da gegenseitig ihre Stärken nehmen. Nagelsmann fängt mit dem gleichen Blödsinn wie Hansi Flick an. Warum spielt Kimmich nicht rechts hinten, da wo er Weltklasse geworden ist? Dann ist auch das Problem mit Gündogan gelöst. Nebeneinander sind sie zu gleich geartete Spieler, die beide die gleichen Wege gehen und sich die Bälle von hinten holen. Man hat ja bei der WM 2014 bei Philipp Lahm gesehen, wie es geht. Der hat auch im defensiven Mittelfeld begonnen, dann hat sich Mustafi verletzt und Lahm war sich nicht zu schade, wieder auf die Außenverteidiger-Position zurückzugehen. Dadurch ist Schweinsteiger in die Mannschaft gekommen und wir sind Weltmeister geworden.

… Kai Havertz als Linksverteidiger

Havertz hat schon seine Weltklasse gezeigt, aber nicht, auf der Position, wo er gegen die Türkei eingesetzt worden ist, sondern weiter vorne. In der Defensive hat er Defizite. Das muss ja auch nicht ein- oder zweimal hinhauen, sondern auf Dauer und vor allem bei der EURO. Der Versuch mit Havertz hatte ja auch Auswirkungen auf der rechten Seite, wo Sane den Schienenspieler geben musste und wir uns so zwei Gegentore gefangen haben. Haben wir keine linken Verteidiger, der beides kann, der in die eine und die andere Richtung marschiert?

… über Bundestrainer Julian Nagelsmann

Nagelsmann ist ein sehr guter Trainer, in München war ich Fan seines Spielstils, weil er sehr attraktiven und intensiven Fußball spielen lässt. Ich halte ihn schon für den richtigen Mann als Bundestrainer. Natürlich hat auch er das Recht, etwas auszuprobieren, aber er muss nicht mehr wie Hans Flix groß experimentieren. Ich bin mir sicher, mit der Formation vom Samstag in der Defensive wird Deutschland gegen Österreich nicht auflaufen. Es malt auch keiner schwarz. Die ersten 20 Minuten gegen die Türkei waren Weltklasse, dafür lobe ich ihn auch. Für das, was danach kam, nicht. Da gibt es Grund zur Kritik. Aber das ist nichts gegen Nagelsmann, das ist das, was wir beobachten.

… die Stimmung vor der Heim-EURO

Der Deutsche freut sich nicht mehr über seine Nationalmannschaft. Wir haben in der Bundesliga tolle Spiele, alle Spiele sind ausverkauft, ich bin begeistert davon, was sich die Fans immer wieder einfallen lassen und wie sie hinter ihren Mannschaften stehen. Aber diese Stimmung gibt es für die Nationalmannschaft derzeit nicht. Die nächste Blamage wäre, wenn Länderspiele nicht mehr ausverkauft sind. Und diese Befürchtung hat der DFB, deshalb wurde das Spiel gegen Peru ja auch in Mainz in einem 25.000er-Stadion gespielt. Aber die deutschen Fans sich auch schnell wieder zu gewinnen. Sie sind nicht mehr so verwöhnt. Wir müssen nicht 5:0 gegen Frankreich gewinnen, dann wär’s ohnehin einfach. Aber sie wollen eine Mannschaft sehen, die alles gibt.

… seine Erwartungen für Deutschland bei der EURO

Ich bin nicht so euphorisch zu sagen, dass nur der Titel zählt. In den letzten Jahren ist doch seit der WM 2018 jedes Turnier in die Hose gegangen. Gut, ein Aus gegen England im Achtelfinale wie bei der EURO 2020 kann immer passieren, aber ich glaube, wenn wir ins Halbfinale kommen, können wir schon von einer erfolgreichen EM sprechen.

… seinen Ausschluss beim 1:4 in Wien 1986

Das war meine einzige Rote Karte in 150 Länderspielen. Österreich hat damals ja zwei Elfmeter gekriegt, die auswärts nie gepfiffen worden wären. Nach dem zweiten habe ich als Kapitän vor dem italienischen Schiedsrichter nur die Schultern gezuckt und gefragt, was daran ein Elfer war. Dafür hat er mich runter geschickt.

… das ÖFB-Team

Österreichs Fußball hat sich in den letzten 20 Jahren stetig verbessert, war bis auf die ersten 45 Minuten auch gegen Belgien zweimal nicht die schlechtere Mannschaft. Trotzdem muss Österreich nach Deutschlands Niederlage gegen die Türkei gewarnt sein. Man hat ja die Reaktion der Bayern nach dem Pokal-Aus gegen Saarbrücken gesehen. Ein paar Tage später haben sie in Dortmund 4:0 gewonnen. Wobei ich nicht glaube, dass Österreich so spielen wird wie Dortmund. Was die Mannschaft betrifft, ist Österreich der deutschen ein bisschen voraus, weil Rangnick ein Spielermaterial zur Verfügung hat, das er seit Jahren kennt.

… Ralf Rangnick

Er ist der richtige Trainer für diese österreichische Mannschaft, weil sie seinen Spielstil aus dem Effeff kennt. Mit diesem Stil kann er Österreich dort etablieren, wo Österreich wieder hin will - in die Top Ten. Die Euphorie in Österreich ist jedenfalls größer als in Deutschland.

… Österreichs Angriff

Ich finde, er ist mit Arnautovic, Kalajzdic und Gregoritsch besser besetzt als der deutsche. Ich sehe bei uns nicht drei Spieler mit dieser Qualität. Ich bin auch ein Fan von Christoph Baumgartner, der in Leipzig langsam in seine Hoffenheim-Form findet. Wir haben mit Füllkrug ja nur eine Spitze. Sagen Sie mir eine zweite. Lewandowski, Kane und Haller dürfen nicht für Deutschland spielen. Dass Füllkrug mit 16 Toren Torschützenkönig wurde, sagt einiges. Heuer hat Kane schon 17. So einfach wie in der Vorsaison war es noch nie, Torschützenkönig zu werden. Aber nichts gegen Füllkrug. Er weiß, wo das Tor steht, hält nach zwölf Länderspielen nicht umsonst bei zehn Toren. Er ist nicht der große Name, aber den brauche ich auch nicht. Er muss nur wissen, wie man Tore schießt.

… Österreichs EURO-Chancen

Österreich braucht sich nicht verstecken, kann eine gute Rolle spielen, wenn alles funktioniert und alle Spieler dabei sind. Bei so einem Turnier gehört aber auch Glück dazu. Wer sind die Gruppengegner, welche großen Teams kann man auf dem weiteren Weg noch vermeiden? Aber dass Österreich auch gegen Top-Nationen bestehen kann, hat es nicht zuletzt 135 Minuten lang gegen Belgien und mit Siegen gegen Italien und Kroatien gezeigt.

… seinen EM-Tipp

Ich würde nicht auf Deutschland setzen, ich hänge auch an meiner Kohle.

… Konrad Laimer als Bayern-Rechtsverteidiger

Ich sehe ihn in der Position, die er bei Leipzig gespielt hat. Er macht es auch nicht schlecht, auch wenn er in München noch nicht 100-prozentig angekommen ist. Im letzten Spiel gegen Dortmund war das schon der Laimer, den ich kenne. Es gab ja auch die Frage Goretzka oder Laimer. Dortmund hat gezeigt, dass es mit beiden geht. Als Rechtsverteidiger sehe ich ihn nicht. Das ist ja wie ein Stromschlag, wenn du eine Position spielen musst, die ganz andere Wege und ein anderes Denken voraussetzt. Ich musste auch zweimal Außenverteidiger spielen, bei Berti Vogts einmal sogar Linksverteidiger. Das waren die schlechtesten Spiele meiner Karriere.

… die Meinungsverschiedenheit mit Thomas Tuchel

Ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander. Ich bin mir sicher, er sagt in der Kabine das, was ich vor der Kamera sage. Daher glaube ich, dass wir eigentlich auf einer Wellenlänge sind.

… deutsche Trainer, die Rapid bisher noch nicht viel Glück gebracht haben

Ich habe ihnen sogar viel Glück gebracht, sonst hätten sie den Steffen Hofmann nie kennengelernt. Aber Robert Klauß - ist er schon fix? - kenne ich zu wenig.