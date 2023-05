Losilla spricht Klartext: "Wenn wir so weitermachen, wird es schwierig"

Während die Konkurrenz aus Hoffenheim, Gelsenkirchen und Berlin am 31. Spieltag wichtige Siege einfuhr, blieb der VfL Bochum auch im sechsten Spiel in Folge sieglos. Nach der Niederlage in Mönchengladbach fand Anthony Losilla deutliche Worte.

Eigentlich sah das gar nicht schlecht aus, was der VfL Bochum in den ersten gut 20 Minuten in Mönchengladbach auf den Platz gebracht hat. Defensiv stand man sicher, offensiv setzte man über die schnellen Außenbahnspieler immer wieder Akzente. Doch dann häuften sich die Fehler im Bochumer Aufbauspiel, Lücken taten sich auf. Lücken, die die Gladbacher auszunutzen wussten. "Gladbach ist eine Mannschaft, die bestraft das, wenn man einmal pennt", musste Philipp Hofmann bei "Sky" feststellen.

Dabei hätte er den Führungstreffer durch seinen Namensvetter Jonas im Verlaufe der zweiten Halbzeit ausgleichen können, scheiterte bei einer Doppelchance jedoch unter anderem am Querbalken. "Leider Pech gehabt, ich treffe ihn eigentlich gut. Muss ihn etwas tiefer setzen, aber nachher ist man immer schlauer", so Hofmann, der sich sicher ist: "Wenn das 1:1 fällt, sind wir wieder voll im Spiel."

Dem Kapitän fehlen die Worte

In der Tat war der VfL Bochum, nachdem es zur Pause "ein bisschen lauter in der Kabine" wurde, gut drin im zweiten Durchgang, lieferte sich ein offenes Duell mit dem Gastgeber. Weil aber auch Hofmanns Kollegen Chancen ausließen und der Ausgleich einfach nicht fallen wollte, machte Gladbachs Stindl in der Nachspielzeit den Deckel drauf - und vergrößerte die Bochumer Abstiegssorgen.

Die waren Kapitän Anthony Losilla im Interview nach dem Spiel anzumerken. "Wir sind in einer Situation, in der wir kämpfen müssen, in der wir alles geben müssen", versuchte er sich an einer Erklärung für die Situation, ehe er feststellen musste: "Ich habe keine Worte." Den Tränen nahe schob der 37-Jährige, seit 2014 im Verein, nach: "Wir dürfen so ein Gesicht nicht zeigen. Viel zu wenig, viel zu wenig. Man sieht, die anderen Mannschaften geben einfach alles, um das zu schaffen. Und wir auf der anderen Seite, da fehlt einfach noch was."

Losillas Appell an die Kollegen

Besonders vom Auftritt im ersten Durchgang zeigte sich der Franzose verärgert, weshalb er an seine Teamkollegen appellierte: "Wir müssen die letzten drei Spiele noch viel mehr machen, weil wenn wir so weitermachen, dann wird es schwierig". Den Klassenerhalt abgeschrieben hat man aber, auch angesichts von nur zwei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer, noch nicht. "Wir werden auf gar keinen Fall aufgeben. Es geht um viel mehr als die Mannschaft", so Losilla, der erklärte: "Da steht der Verein, die Mitglieder dahinter. Alle arbeiten dafür, wo wir sind, deshalb dürfen wir auf keinen Fall aufgeben."

An den letzten drei Spieltagen geht es noch gegen Augsburg (H), Hertha BSC (A) und Bayer Leverkusen (H). "Wir haben noch drei Spiele, davon zwei Heimspiele. Was wollen wir jetzt nörgeln, wir müssen jetzt einfach alles reinhauen", gab Hofmann die Marschrichtung für das Saisonfinale vor.