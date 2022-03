Losilla knapp hinter VfL-Legenden Wosz und Lameck

Zwei Spieler, die nicht unbedingt für Torgefahr stehen, brachten den wichtigen Sieg gegen Fürth unter Dach und Fach. Capitano Losilla scheint eine Vorliebe für einen ganz speziellen Gegner zu entwickeln.

Im dritten Heimspiel innerhalb einer Woche fuhr der VfL Bochum den wichtigen Sieg gegen den Mit-Aufsteiger ein. 32 Punkte hat der VfL inzwischen gesammelt und steht mit Blick auf den Klassenverbleib inzwischen glänzend da.

Sechs bis acht Punkte, rechnet Trainer Thomas Reis, fehlen noch, um sich tatsächlich für ein zweites Jahr in Folge für die Bundesliga zu qualifizieren. Vor allem dank der großen Heimstärke braucht es nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass das ambitionierte Vorhaben tatsächlich in die Tat umgesetzt wird.

Nicht nur die beeindruckende Punktesammlung des VfL an der Castroper Straße aber ist bemerkenswert, sondern auch die deutlich größere Kompaktheit in der Defensive. "Das", so Reis, "haben wir zuletzt richtig gut hinbekommen. Aber natürlich wäre es hilfreich, wenn wir uns auch in der Chancenverwertung weiter verbessern."

In der Offensive ist noch deutlich Luft nach oben

27 Tore in bisher 25 Partien sind natürlich kein grottenschlechter Wert, aber ganz klar: In der Offensive ist noch deutlich Luft nach oben beim VfL. Der nächste Gegner Eintracht Frankfurt, in der Tabelle direkt vor den Bochumern platziert, hat zum Beispiel zehn Tore mehr erzielt, sogar die maladen Gladbacher, der übernächste Gegner, waren mit bisher 34 Toren deutlich erfolgreicher als das Team von Thomas Reis.

Der konnte sich am Samstag immerhin über Tore zweier Spieler freuen, die ansonsten selten als Torschützen in Erscheinung treten. Zum Beispiel Maxim Leitsch, der sein erstes Bundesligator erzielte; erstmals in der laufenden Saison traf gegen Fürth also ein Bochumer Innenverteidiger.

Treffer Nummer zwei, leicht abgefälscht, ging auf das Konto von Anthony Losilla, das ist quasi der Mann für die ganz besonderen Tore beim VfL. Der Capitano, der am Donnerstag 36 wird, erzielte sein zweites Bundesligator - das zweite gegen Fürth. Genau hingeschaut: Der Bochumer Kapitän ist also der einzige, der in der laufenden Spielzeit in beiden Spielen gegen Fürth getroffen hat.

Und in einer speziellen Bochumer Rangliste nimmt der lange Franzose ebenfalls einen bemerkenswerten Platz ein. Mit seinem Treffer zum 2:1 schloss Losilla zu einigen VfL-Legenden auf, die im hohen Alter noch Tore für ihren Klub erzielten.

"Senior" in dieser Rangliste ist Dariusz Wosz, der bei seinem letzten Treffer für den VfL immerhin schon fast 38 war, genauer gesagt 37 Jahre und 345 Tage. Es folgen in der Liste der treffsicheren Routiniers Ata Lameck und Klaus Fischer, die bei ihren jeweils letzten Treffern für den VfL ebenfalls schon über 37 waren. Stefan Kuntz traf im Alter von 36 Jahren und 211 Tagen noch für den VfL, Nummer fünf in dieser Rangliste ist nun also Losilla mit 35 Jahren und 360 Tagen.

Aber bei dem unverzichtbaren und unverwüstlichen Bochumer Kapitän ist ja das letzte Wort in Sachen Tore für den VfL noch nicht gesprochen.