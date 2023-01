Losilla deutlich: Trainer Letsch hätte "alle elf Spieler auswechseln können"

Der VfL Bochum hat zum Rückrundenstart eine klare Niederlage erlitten. In Mainz waren allen voran vor dem Seitenwechsel wenige Grundtugenden vorhanden.

Bochums Kapitän Anthony Losilla war allen voran ob des deutlichen 0:3 zur Pause in Mainz bedient. picture alliance / Fotostand

"Wir haben keine zweiten Bälle gewonnen, sie waren griffiger als wir, und haben viel mehr Zweikämpfe gewonnen." Diese Worte von VfL-Kapitän Anthony Losilla bei "Sky" nach dem 2:5 in Mainz waren vielsagend. Der VfL hatte in Hälfte eins einiges vermissen lassen.

Erste Hälfte "viel zu schwach"

Genau genommen "die Dinge, die wir die letzten Wochen und Spiele gut gemacht haben", erklärte Losilla. Nichts davon sei vorhanden gewesen im ersten Durchgang. "Die erste Halbzeit war einfach viel zu schwach von uns, um auf irgendwas zu hoffen." Wenn ein Team "zu viele Schwächen in einem Spiel zeigt", könne dieses nicht gewonnen werden.

Losilla wurde gar so klar in seiner Wortwahl, dass die erste Hälfte eine der Schlechtesten dieser Saison gewesen wäre, Trainer Thomas Letsch "hätte auch locker alle elf Spieler auswechseln können". Nur weil dies regeltechnisch nicht möglich ist, sei lediglich viermal gewechselt worden, so Losilla.

Der VfL-Kapitän wurde zwischenzeitlich etwas versöhnlich und sprach von einer Reaktion nach der Pause, der Doppelschlag (70., 72.) der Bochumer sei jedoch "leider zu spät" erfolgt. "Wir haben am Ende versucht, alles zu investieren", aber: "Es war viel zu wenig."

Hofmann spricht von "weggeschmissenem" Durchgang

Stürmer Philipp Hofmann war nach der "einfach ärgerlichen" 2:5-Niederlage ebenso bedient. Die erste Hälfte sei "einfach weggeschmissen" worden - inklusive zahlreicher Unkonzentriertheiten in der Defensive. So bleibt Bochum zum Rückrundenstart mit schon 44 Gegentoren 16. der Tabelle und geht zum zweiten Mal in Serie leer aus.