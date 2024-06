Losglück für Zverev - Schwierige Aufgaben für Hanfmann und Kerber

Machbares Los für Alexander Zverev in der ersten Runde von Wimbledon. Die deutsche Nummer 1 trifft zum Auftakt auf den Weltranglisten-65. Roberto Carballes Baena. Andere Deutsche hatten weniger Glück.

Alexander Zverev hat für den Rasen-Klassiker in Wimbledon (1. bis 14. Juli) eine günstige Auslosung erwischt. Der French-Open-Finalist bekommt es in seinem Erstrunden-Match mit dem spanischen Weltranglisten-65. Roberto Carballes Baena zu tun. Beide trafen bislang erst einmal aufeinander. Im vergangenen Jahr setzte sich Zverev beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid auf Sand in drei Sätzen durch.

Zverev, der bislang in Wimbledon noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen ist, wurde in die untere Turnierhälfte gelost. Das bedeutet, dass er erst in einem möglichen Finale auf Carlos Alcaraz aus Spanien oder den italienischen Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner treffen könnte. In der zweiten Runde könnte ein Duell mit der Nummer 45 der Welt Marco Giron warten, in der dritten Runde womöglich eines mit Jack Draper (Nummer 28).

Ein möglicher Halbfinal-Gegner wäre der Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic, der zuletzt noch angeschlagen war. Der Serbe, offenbar doch nicht am verletzten Knie operiert und fit für Wimbledon, bekommt es in der ersten Runde mit dem tschechischen Qualifikanten Vit Kopriva zu tun, Titelverteidiger und French-Open-Sieger Alcaraz startet gegen den krassen Außenseiter Mark Lajal (Estland).

Kerber bei Wimbledon-Rückkehr gegen Putinzewa

Weniger Losglück hatte Yannick Hanfmann. Der Karlsruher trifft auf den Weltranglisten-Ersten und Australian-Open-Champion Jannik Sinner. Jan-Lennard Struff muss zum Start gegen den Ungarn Fabian Marozsan ran.

Wildcarderin Angelique Kerber trifft bei ihrer Rückkehr nach Wimbledon nach der Babypause auf die Kasachin Julia Putinzewa und erwischte damit eine unangenehme Aufgabe. Die Nummer 34 der Welt zeigte sich zuletzt in guter Rasen-Form und gewann in der vergangenen Woche das Vorbereitungsturnier in Birmingham.

Tatjana Maria, Wimbledon-Halbfinalistin von 2022, trifft in ihrem Erstrunden-Spiel auf die an Nummer 32 gesetzte Britin Katie Boulter. Die erstmals fürs Hauptfeld qualifizierte Eva Lys muss gegen die Französin Clara Burel ran.

Die Duelle der Deutschen in der Übersicht

Männer:

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) - Roberto Carballes Baena (Spanien)

Jan-Lennard Struff (Warstein) - Fabian Maroszan (Ungarn)

Yannick Hanfmann (Karlsruhe) - Jannik Sinner (Italien/Nr. 1)

Dominik Koepfer (Furtwangen) - Fabio Fognini (Italien)

Daniel Altmaier (Kempen) - Arthur Fery (Großbritannien)

Maximilian Marterer (Nürnberg) - Roberto Bautista Agut (Spanien)

Frauen:

Angelique Kerber (Kiel) - Julia Putinzewa (Kasachstan)

Laura Siegemund (Metzingen) - Kateryna Baindl (Ukraine)

Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Katie Boulder (Großbritannien)

Tamara Korpatsch (Hamburg) - Yuriko Miyazaki (Japan)

Eva Lys (Hamburg) - Clara Burel (Frankreich)