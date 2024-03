Losglück für DFB-Frauen: Gegen zwei Nachbarn in der EM-Qualifikation

Auf dem Weg zur EM 2025 in der Schweiz hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft eine leichte Qualifikations-Gruppe A4 und kurze Anreisewege zugelost bekommen. In Gruppe A3 hingegen tummeln sich drei Hochkaräter.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation im Rahmen der Nations League A in Gruppe 4 auf Österreich, Island und Polen. Das ergab die Auslosung der UEFA am Dienstag in Nyon. Damit ging die DFB-Elf Hochkarätern wie England, Schweden oder Dänemark aus dem Weg.

Wie glücklich sich das deutsche Team schätzen darf, zeigt ein Blick auf die Gruppen A1 mit Niederlande, Italien, Norwegen und Finnland, sowie A3 mit Frankreich, England, Schweden und Irland. "Mit den Losen können wir sehr zufrieden sein", sagte auch Bundestrainer Horst Hrubesch.

Die beiden erstplatzierten Nationen jeder der vier Nations-League-A-Gruppen sind für die EM 2025 in der Schweiz qualifiziert. Doch auch auf Rang drei oder vier hätte das DFB-Team über Play-offs noch Chancen auf die Teilnahme: Dort treffen die acht Dritt- und Viertplatzierten der Nations League A zunächst auf die fünf Gruppensieger und drei besten Zweitplatzierten der Nations League C.

Schon Anfang April geht es los

Die acht daraus resultierenden Sieger spielen dann in der zweiten Play-off-Runde zusammen mit sechs Teams aus der Nations League B die sieben verbleibenden EM-Tickets aus. Die Schweiz als Gastgeber hat als 16. Land ihre Startberechtigung schon sicher.

Die ersten beiden Qualifikationsspiele werden zwischen dem 3. und 9. April 2024 angepfiffen, die Play-offs steigen zwischen dem 23. Oktober und 3. Dezember. "Auf die Duelle mit Deutschland freuen wir uns natürlich sehr, denn sie haben eine ganz besondere Brisanz", sagte Österreichs Cheftrainerin Irene Fuhrmann. "Es ist richtig geil, gegen eine Nation mit so viel Tradition und einer erfolgreichen Vergangenheit zu spielen."

Das EM-Turnier selbst findet vom 2. bis 27. Juli 2025 in acht Schweizer Städten statt. Die vergangene Nations-League-Saison hatte Deutschland nach einem Endspurt noch als Gruppensieger vor Dänemark abgeschlossen und war im Final Four nach einer Niederlage gegen Frankreich (1:2) und einem Sieg über die Niederlande (2:0) Dritter geworden - was zur Teilnahme an den Olympischen Spielen in diesem Sommer berechtigt.