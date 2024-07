Los geht's in Trier: Der Spielplan der Regionalliga Südwest 2024/25

Die neue Viertliga-Saison nimmt immer konkretere Formen an: Am Mittwoch hat auch der Spielplan der Regionalliga Südwest das Licht der Welt erblickt.

Mit dem Duell zweier Traditionsvereine startet die Regionalliga Südwest in die neue Saison. Am 26. Juli wird ab 19 Uhr zwischen Aufsteiger SV Eintracht Trier und dem FC 08 Homburg um die ersten Punkte gespielt. Auch die restlichen Partien versprechen prickelnd zu werden: Drittliga-Absteiger SC Freiburg II muss sich mit Kickers Offenbach messen, die Stuttgarter Kickers empfangen die U 21 von Eintracht Frankfurt. Im Gegensatz zu Trier müssen die anderen Aufsteiger reisen: Der 1. Göppinger SV hat ein schwäbisches Duell mit dem SGV Freiberg vor der Brust, Villingen spielt bei der SG Barockstadt und Gießen muss zum Bahlinger SC. Eine zeitgenaue Ansetzung wird in den kommenden Tagen erwartet.

Im laufenden Kalenderjahr hat die zuständige Regionalliga Südwest GmbH 20 Spieltage angesetzt. Nach dem Wochenende rund um den 7. Dezember ist planmäßig Winterpause, weiter geht es zwischen dem 21. und 23. Februar, wenngleich Nachholspiele die Winterpause für den ein oder anderen Klub etwas verkürzen könnten.

Klar ist: Auch 2024/25 steigt der Meister der Regionalliga Südwest direkt in die 3. Liga auf. Spätestens am 17. Mai fällt die Entscheidung. Die ambitionierten Kickers aus Offenbach haben dann Heimrecht gegen den TSV Steinbach Haiger, Homburg gastiert bei der SG Barockstadt und Freiburg II schließt die Saison gegen Mainz II womöglich mit dem direkten Wiederaufstieg ab. Ebenfalls von großer Relevanz könnte das Aufeinandertreffen zwischen den Stuttgarter Kickers und Hessen Kassel sein.

